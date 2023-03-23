Brezilyalı genç için Avrupa devleri, kıyasıya bir rekabete hazırlanıyorlar.

NE OLDU? Ülkesinin en umut verici adaylarından biri olarak ortaya çıkan 18 yaşındaki forvetin, Athletico Paranense'de dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu için taliplerinden herhangi birine yaklaşık 53 milyon £ (65 milyon $) mal olabilir ve La Liga devi Barça'nın onu çok istediği aktarılıyor.

NE SÖYLEDİLER: Roque, AS'a yaptığı açıklamada transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Gelecekten çok şimdiye odaklanmaya çalışıyorum, çünkü bugün yarından daha önemli.

"Kaderim Tanrı'nın elinde, bu yüzden alçakgönüllülükle çalışmaya devam ediyorum. Geleceğim, bugünün çalışmalarının bir sonucu olacak.

"Saha dışında olanlara odaklanmamaya çalışıyorum. Tercih ettiğim bir kulüp yok, o yüzden her şeyi oluruna bıraktım.

"Paranaense ile sadece bu anıma odaklanıyorum ve bundan daha önemli bir şey yok."

BÜYÜK RESİM: Premier Lig devleri Arsenal ve United'ın, Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile birlikte Roque'u izlediği söyleniyor.

Bir anlaşmaya varmaları için hala zamanları olabilir ve genç, Camp Nou'daki vatandaşı Raphinha ile bağlantı kurma olasılığı sorulduğunda, "Bilmiyorum, çünkü henüz Barcelona için oynamadım" diyor.

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SIRADA NE VAR? Roque, geçici teknik direktör Ramon Menezes tarafından Cumartesi günü Fas ile dostluk maçı için Brezilya A Milli Takımı'na dahil edildi.