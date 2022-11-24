Brezilya'nın efsanesi Dani Alves: "Kylian Mbappe; Lionel Messi ve Neymar'ın ondan daha büyük olduğunu anlamadı"

Brezilyalı efsane, Fransız süperstara açık bir mesaj göndermekten çekinmedi.

NE OLDU? Alves, verdiği röportajda PSG'de geçirdiği zaman hakkında konuşurken Mbappe hakkında oldukça konuşulacak konulara değindi.

Fransız yıldızı, takım arkadaşları olan Messi ve Neymar ile karşılaştırdı.

NE DEDİ: Gazzetta dello Sport'a konuşan Alves, dürüst bir değerlendirme yaptı:

"Mbappe; Messi ve Neymar'ın ondan daha büyük fenomen olduğunu henüz anlamadı.

"Harika bir oyuncu, her zaman kim olduğunu bilmeli ve anlamalıdır.

"Eğer böyle düşünürseniz takım arkadaşlarınızla niteliklerinizi zenginleştirirsiniz."

Messi ve Neymar'ı "dahi" olarak nitelendirerek devam etti ve ekledi: "Mbappe, topu Messi ve Neymar'a bırakırsa 150 gol atar."

BÜYÜK RESİM: Tüm zamanların en çok madalya kazanan futbolcusu olan Alves, 2017'den 2019'a kadar PSG'de iki yıl geçirdi.

Aynı zamanda Barcelona'da Neymar ve Messi ile birlikte oynama fırsatı bulurken harika bir dönemi yaşadı.

Üçlü, 2014-15'te Camp Nou'da birlikte yükseltirken, Brezilyalı sağ bekin Messi ve Neymar'a olan hayranlığı açıkça görülüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

DANI ALVES İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilyalı efsane şu anda ülkesiyle üçüncü Dünya Kupası'nda, ancak ilk 11'de oynaması için daha fazla efor sarfetmesi gerekiyor.