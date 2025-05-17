Brezilya'nın efsane savunmacısı yoğun bakıma kaldırıldı

Brezilyalı efsane Lucio evinde meydana gelen bir kazada ağır yanıklar aldı ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Brezilya Milli Takımı ve Inter'in eski savunmacısı Lucio, Perşembe günü evinde geçirdiği kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 47 yaşındaki efsane, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hastaneden yapılan açıklamada eski savunmacının durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu açıklandı. Lucio’nun bilincinin açık olduğu öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Lucio evinde yaşanan bir kazada yaralandı. Ancak kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

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2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kilit oyuncularından biri olan Lucio ülkesiyle birlikte turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.

Inter'in eski savunmacısı, 2010'da Jose Mourinho yönetiminde Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Bayern Münih formasıyla üç Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Lucimar Ferreira da Silva yani Lucio, 22 yıllık profesyonel futbol kariyerini 2019'da noktalamıştı.

Lucio, Brezilya Milli Takım formasını 105 kez terletirken dört gol sevinci yaşamıştı. 2002 Dünya Kupası dışında, 2005 ve 2009 yıllarında iki FIFA Konfederasyonlar Kupası zaferine de ortak oldu.