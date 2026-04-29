Brezilya'nın B planı yok: Neymar döneminin sonu

Bir zamanlar Brezilya milli takımındaki tüm boşlukları dolduracak gibi görünen genç oyuncu, Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın hemen öncesinde artık tartışmasız lider olarak görülmüyor. On yıldan fazla bir süre boyunca Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası hayallerini neredeyse tek başına sırtladı. Bu yalnız sorumluluk, sadece onun mirasını şekillendirmekle kalmadı, aynı zamanda ülkenin dünya şampiyonluğu kazanamadığı en uzun süreye de katkıda bulundu.

Elleri belinde, uzağa bakıyor. Keder ve acı gözyaşları. Neymar, sekiz Dünya Kupası golüyle Rivaldo ile eşit durumda olsa da - hatta Rivellino, Bebeto, Romário ve Garrincha gibi isimlerin bile üzerinde olsa da - onu en büyük sahnede simgeleyen görüntü sevinç çığlıkları değil. Tam tersine, o boşluk anı. Bu görüntü, Brezilya'nın hayal kırıklığı yaratan serisine de çok yakışıyor: 2002'den bu yana 24 yıldır dünya şampiyonluğu kazanamadı.

Yine de bu dönemin tüm sorumluluğunu Neymar'a yüklemek zor. Ne de olsa 2006 ve 2010 Dünya Kupaları'nda oynamadı. Ve kendisinden önceki birçok büyük Brezilyalı oyuncunun aksine, bayrağı da tam anlamıyla devralmadı. Pelé'nin Rivellino'ya ya da Romário'nun Ronaldo'ya yaptığı gibi, bir efsanenin ona yol gösterdiği sembolik bir an olmadı.

Bu, Voetbalzone'un Dünya Kupası köşesi Legacy'den 21. hikaye.

Neymar 2010 yılında Brezilya milli takımında ilk kez forma giydiğinde, net liderleri olmayan, aslında bir yedek kadrosu bile bulunmayan bir takıma katılmıştı. Eskiden yaratıcı forvetlerle dolu olan Brezilya milli takımı, birdenbire bu özelliğini yitirmişti. Ronaldinho ve Adriano zirveden düşmüştü ve Kaká, sakatlıklarının ardından bir daha eski haline dönememişti. Bu rolü üstlenecek başka kimse yoktu, bu yüzden her şey Neymar'ın omuzlarına yüklendi.

Bu neredeyse kaçınılmazdı. Ama sorun da tam buradaydı. 2014 ile 2022 arasında Brezilya'nın Dünya Kupası umutları aslında tek bir oyuncuya dayanıyordu. Sanki dünyanın en başarılı futbol ülkesi birdenbire tek bir olağanüstü yeteneğe bağımlı hale gelmişti; bu, daha çok küçük ülkelerde görülen bir durumdur.

2026 Dünya Kupası'na doğru ilerlerken, Neymar artık eskisi gibi bir oyuncu değil. Hâlâ saygı görüyor, ancak turnuvaya bazı soru işaretleriyle başlayan Brezilya milli takımında artık eskisi gibi belirleyici bir role sahip değil.

Doldurması gereken boşluk

Neymar 2010'da ilk kez sahneye çıktığında, beklentiler hemen çok yüksekti. 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda'ya yenilen, teknik direktör Dunga'nın sade, disipline odaklı takımının ardından, Seleção'ya zarafet ve yaratıcılığı geri getirecek yeni neslin yüzü olması gerekiyordu. Ancak onu bu konuda desteklemesi gereken deneyimli oyuncular, önceki dönemlerin büyük yıldızlarıyla aynı seviyede değildi.

Neymar, ancak 2013 yılında, 2002 Dünya Kupası'nın teknik direktörü Luiz Felipe Scolari'nin, kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'na giden yolda Brezilya'yı yönetmek üzere geri dönmesiyle, ikonik 10 numaralı formayı giymeye hak kazandı. Daha önce umut vaat eden diğer yetenekler ise hayal kırıklığı yarattı. Ganso ve Alexandre Pato vaatlerini yerine getiremedi, Lucas Moura da ikna edici olamadı.

Neymar'ın tam da Pelé'nin forma numarasını giymesi, aslında her şeyi anlatıyordu. Scolari, onun tek başına oynamak zorunda olmadığını vurguladıysa da, pratikte takım tamamen onun etrafında dönüyordu. Bir süperstar için bu durum başlı başına garip değil, ancak forvette onun etkisine biraz olsun yaklaşan kimse yoktu.

Bu durum her zaman farklı olmuştu. 1958'de Pelé patlama yaşadı, ancak Garrincha en az onun kadar önemliydi ve Didi turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. 1962'de Pelé sakatlandığında Garrincha yeniden sahneye çıktı. 1970'de Pelé'nin etrafında Jairzinho, Rivellino, Gérson ve Tostão gibi dünya çapında yıldızlar vardı. 1994'te Bebeto ve Romário ikilisi ön plandaydı, 2002'de ise Ronaldo ve Rivaldo başrolü paylaştı. Başarı hiçbir zaman tek bir adamdan gelmedi — Pelé'den bile.

22 yaşındayken Neymar, 2014 Dünya Kupası'nda yeteneklerini sergiledi. Sadece hareketleriyle değil, aynı zamanda gergin bir siyasi atmosferin hakim olduğu kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası sırasında, büyük baskı altında takımını sırtlayabilme yeteneğiyle de. Bu hiç de kolay değildi. "Neymardependência" (Neymar bağımlılığı) terimi o zamanlar zaten dolaşıyordu ve Almanya ile oynanan yarı final öncesinde Brezilya medyasında bile yer aldı.

O ana kadar Brezilya'nın attığı on golün beşinde Neymar doğrudan rol oynamıştı: dört gol ve bir asist. Ancak Kolombiya ile oynanan çeyrek final maçında Juan Camilo Zúñiga'nın sert faulü sonucu ağır bir sırt sakatlığı geçirdi ve Dünya Kupası onun için sona erdi. Onsuz işler tamamen ters gitti: Brezilya, yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenildi; bu, tarihi bir hezimet oldu.

O akşam Belo Horizonte'de onun yokluğu, bir şeyi acı bir şekilde ortaya koydu: Brezilya, tek bir oyuncuya fazla bağımlı hale gelmişti. Bu gerçeklik, takımı yıllarca peşini bırakmayacaktı.

Getty Images

Asla kral olamayan prens

2018 Rusya Dünya Kupası öncesinde "Neymardependência" farklı bir anlam kazandı. Artık mesele Neymar'ın ne kadar iyi olduğu değil, daha çok korkuydu: Ya final turnuvasında en iyi formunda olmazsa?

2017'de, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, tarihin en pahalı transferini gerçekleştirdi ve burada takımın yıldızı olması gerekiyordu. Ancak Fransa'da sakatlıklar ve olaylar arka arkaya geldi. 2018'in başlarında geçirdiği o ağır sakatlık - ayak kemiklerinden birinde - Brezilya'da milli takımın taktiği kadar sıkça konuşuldu.

Dünya Kupası'nda Neymar tam olarak formunda değildi, ancak davranışları belki de daha fazla dikkat çekti. O kadar gergindi ki, Kosta Rika'ya karşı basit bir grup galibiyetinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Meksika'ya karşı oynanan sekizinci final maçında olduğu gibi gol attı, ancak insanların aklında kalan şey, faullere verdiği abartılı tepkiler ve çimlerde bitmek bilmeyen yuvarlanmalarıydı.

Dünyanın dört bir yanından insanlar onu taklit etmeye başladı. Çocuklardan yaşlılara kadar herkes gülerek yere yuvarlandı. Neymar bir meme haline geldi. Rakipler için o, tehlikeli olmaktan çok komikti. Ve milli takımınızın yüzü bir şaka haline geldiğinde, bu durum tüm ülkeye yansır.

Eleme turlarında iş ciddiye bindiğinde, yanında kimse yoktu. Brezilya, Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne gibi oyuncularla açık ara daha ikna edici olan Belçika'ya çeyrek finalde yenildi. 2014'teki gibi bir aşağılanma değildi, ama bu sefer Neymar başka bir tür acıyla geride kaldı: utanç.

Getty Images

"Neymar bağımlılığı"nın zorunlu sonu

Sonraki yıllarda Brezilya bu bağımlılıktan yavaş yavaş kurtuluyor gibi görünüyordu. Hatta 2019'da sakat olan Neymar olmadan Copa América'yı kazandı.

Ancak bu arada, özel hayatı milli takımdaki rolüne giderek daha fazla yansımaya başladı. Sahada goller, asistler ve gayretle performansını sürdürdü, ancak bunun dışındaki her şey oyunundan daha ağır basmaya başladı.

Yine de umut verici gelişmeler de vardı. 2022'de Vinícius Júnior, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı Real Madrid'in galibiyet golünü atarak yeni bir yıldızın yükselişte olduğunu gösterdi. Rodrygo da o sezon önemli bir rol oynadı. Ancak Neymar'ı takımın merkezinden tamamen uğurlamak için henüz çok erkendi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda nihayet tekrar formda görünüyordu, ancak Sırbistan'la oynanan ilk maçta işler yine ters gitti: bir ayak bileği sakatlığı. Bir an için Richarlison iki golle devreye girmiş gibi göründü ve Vinícius bir asist yaptı.

Neymar olmadan Brezilya, Casemiro'nun golüyle İsviçre'yi 1-0 yenerek yoluna devam etti ve ilk kez onun yokluğu panik yaratmadı. Ancak gerilim devam etti.

Sekizinci finalde Güney Kore'ye karşı alınan 4-1'lik galibiyet umut verdi. Yeni nesil, Vinícius'un öne çıkmasıyla liderliği ele geçirdi, Neymar ise bir gol ve bir asistle yine önemli bir rol oynadı. Artık sadece yıldız değil, aynı zamanda bir tür akıl hocasıydı. Bir zamanlar her şeyi tek başına sırtlamak zorunda kalan oyuncu, artık diğerlerini yönlendirmeye başlamıştı. Bir an için her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu. Ancak futbol nadiren masallara sahne olur.

Getty Images

Yeni boşluklar, eski sorunlar

Çeyrek finalde Hırvatistan karşısında nihayet onun zamanı gelmiş gibi görünüyordu. Neymar uzatmalarda gol attı ve her şey yoluna girecekmiş gibi sevinç gösterisinde bulundu. Yarı final kapıdaydı.

Ancak kısa süre sonra işler ters gitti. Brezilya'nın aslında üstünlüğünü koruması gerekirken, takım arkadaşları ileriye doğru hücum etti. "Neden ileriye gidiyorsunuz?" diye bağırdı. Bu, maçın son atağı oldu. Hırvatistan kontra atağa çıktı ve skoru eşitledi.

Penaltılar. Neymar, listede beşinci sırada yer alıyordu - belirleyici penaltı için ayrılmıştı - ama sırası bile gelmedi. Rodrygo ve Marquinhos çoktan kaçırmıştı.

Brezilya yine çeyrek finalde elendi. Altıncı dünya şampiyonluğu hayali bir kez daha ertelendi. Kıtlık 24 yıla çıktı, tıpkı 1970 ile 1994 arasındaki süre kadar. O akşam Neymar'ın gözyaşları bir veda gibi hissettirdi. Belki de son şansıydı. Ve belki de bu doğruydu.

Getty Images

Gerileme ve boşluk

2026'ya doğru geçen yıllar, onun gerilemesini işaret ediyordu. PSG'de arka planda kaldı, tüm dikkatler Kylian Mbappé'ye yöneldi. Ardından Suudi Arabistan'daki Al-Hilal'e transfer oldu, bu normalde kariyerin ilerleyen dönemlerinde atılan bir adımdır. Orada bile neredeyse hiç oynamadı.

Brezilya milli takımında Bolivya'ya karşı iki gol attı ve bu sayede milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Pelé'yi geçti. Etkileyici bir rekor, ancak bu daha çok geçmişte ne olduğu için bir övgü gibi hissettirdi, şu anda ne yaptığı için değil.

Kısa bir süre sonra, Ekim 2023'te diz bağları yırtıldı. Bir yıl sahalardan uzak kaldı. Ve daha yeni sahalara dönmüşken, yeniden sakatlandı. Suudi Arabistan'daki macerası sona erdi ve sonunda duygusal bir dönüşle Santos'a geri döndü. Ancak 2025'te, Brezilya milli takımında iki yıldır forma giymemişti.

Bu arada milli takım da arayışını sürdürdü. Çok uzun süre geçici bir teknik direktörle çalışıldı, istikrar yoktu. Dünya Kupası'ndan hemen önce Brezilya, Carlo Ancelotti ile gerçek bir büyük ismi takımın başına getirdi.

Yeterince soru işareti var. Bir şey açık: Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na doğru artık kendinden emin bir hava yaymıyor. Ve dikkat çekici bir şekilde, bu sefer eleştiriler Neymar'a bağımlılık üzerine değil, çünkü o artık neredeyse hiç rol oynamıyor.

Brezilya'da yetenek sıkıntısı yok. 2007'de Kaká'dan bu yana ilk kez bir Brezilyalı, FIFA Yılın Futbolcusu seçildi: 2024'te Vinícius Júnior ve Raphinha, Barcelona'da ciddi bir Ballon d'Or adayı haline geldi.

Kağıt üzerinde iyimser olmak için yeterli neden var. Ancak gerçeklik farklı. 2022'den sonraki kötü dönem güveni sarsmıştır. İyi oyuncular yeterli değildir ve hiçbiri kulüpteki formunu milli takıma tam olarak taşıyamamıştır. Neymar'ın yeri mi? O hala tam olarak doldurulmuş değil.

Umut ve hayal kırıklığının sembolü

On yıldan fazla bir süre boyunca Neymar, Brezilya'nın umudunun simgesi oldu. Ancak aynı zamanda hayal kırıklıklarının da yüzü haline geldi.

Milli takım teknik direktörü Ancelotti, 2026 Dünya Kupası'nda bir rol için kapıyı aralık bırakıyor, ancak bu şans giderek azalıyor ve eğer bu şans gelirse, Neymar eleştirel bir gözle değerlendirilecek. Belki artık başrol oyuncusu olarak değil, ama doğru zamanda bir şeyler katabilecek biri olarak.

Kesin olan bir şey var: Neymar ve Brezilya değişti. Ve ikisi de bir cevap vermek zorunda kalacak. Bunun için Dünya Kupası hâlâ en büyük sahne.

Onun Dünya Kupası hikayesi, nihayetinde belki de olanlardan çok olmayanlarla şekillenecek: 2014'teki sakatlık, 2018'deki şüpheler, 2022'de hiç kullanmadığı penaltı.

"Neymardependência"nın sonu yine de güzel bir final getirebilir mi? Muhtemelen hayır. Ama futbolda hiçbir şey imkansız değildir.