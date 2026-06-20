Brezilya milli takımına ağır bir darbe

Brezilyalı kanat oyuncusu ve Barcelona’nın yıldızı Raphinha, 2026 Dünya Kupası 3. Grup’un ikinci turunda ülkesinin Haiti ile oynadığı maçın 39. dakikasında, sahayı terk etmek zorunda kalmasına neden olan bir sakatlık geçirdi. Bu yeni aksilik, Katalan kulübünü endişelendiriyor.

Barcelona oyuncusu, ilk yarıda bir pozisyonun ardından rahatsızlık belirtileri gösterdi ve kısa süre sonra oyundan çıkmak istedi. Acı içinde sahayı terk eden Raphinha'nın yerine, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun durumunu yakından takip ettiği Ryan Vitor girdi.

Katalan "Sport" gazetesine göre, tüm işaretler sakatlığın kas kaynaklı olduğuna işaret ediyor. Özellikle de Barcelona'nın forveti, Fas ile oynanan açılış maçının ardından fiziksel eforunu yönetmek amacıyla alınan bir önlem olarak tüm hafta boyunca Brezilya teknik ekibinin gözetimi altında kaldı ve takımdan ayrı antrenman yaptı.

Bu önlem, hafif bir rahatsızlık hissi ve yorgunluk belirtileri nedeniyle alındı; bu durum, sezon sonunun bu zorlu aşamasında sıkça görülen bir durumdur ve Brezilya’nın maç öncesinde oyuncunun sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönetmesine neden oldu.

Erken oyundan çıkmadan önce Rafeinha, ilk yarıda en göze çarpan oyunculardan biriydi. Birkaç tehlikeli atakla herkesi hayran bıraktı, ofsayt nedeniyle iptal edilen bir gol attı ve kaçırmasaydı skoru açmaya yetecek net bir teke tek fırsat yakaladı.

Bu, Ravinia’nın bu sezon karşılaştığı ilk ciddi fiziksel aksilik değil. Brezilyalı oyuncu, Barcelona’da sezon boyunca, özellikle de sezonun sonlarına doğru çeşitli kas sorunları yaşadı ve bu durum, Katalan kulübüyle oynadığı bir dizi önemli maçta forma giyememesine neden oldu.

Bu sakatlık, sol kanatta Ravinia’nın hızına ve yaratıcılığına büyük ölçüde güvenen Brezilya milli takımı için ağır bir darbe niteliğinde. Ayrıca, sakatlığın ciddiyetini ve olası devre dışı kalma süresini öğrenmek için resmi tıbbi raporu sabırsızlıkla bekleyen Barcelona’da da büyük endişe yaratıyor.