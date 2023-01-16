Brezilyalı golcü, dev turnuvadan elenmenin üzüntüsünü henüz aşmış değil.

NE OLDU? Richarlison ve Brezilya Milli Takımı'ndaki arkadaşları, Katar'daki Dünya Kupası rekabetinde çeyrek final aşamasında Hırvatistan'a penaltılarda yenilerek dev turnuvadan elendi.

Dünya Kupası başlamadan önce favoriler arasında ilk sırada görüldükleri için onlardan çok şey bekleniyordu.

Kupadan elenmelerinin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadılar ve hala kendilerine gelemediler.

NE SÖYLEDİLER: Richarlison, ESPN'ye hayal kırıklığının bitip bitmediği sorulduğunda şöyle cevap verdi:

"Bu bir darbeydi, bilmiyorum. Dünya Kupası'ndan elenmek ailenizden birisini kaybetmekten daha kötü" dedi ve ekledi:

"İyileşmek zordu. Bugüne kadar sosyal medya hesaplarımda video izlediğimde bile bu beni üzüyor.

"Ama yolumuza devam etmeliyiz. Hala gencim, sanırım daha gidecek bir veya iki Dünya Kupası var.

"İşlerin yeniden yoluna girmesi ve goller atmak için çok çalışmaya devam edeceğim, sahada yapmayı bildiğim şey de bu zaten."

BÜYÜK RESİM: Richarlison, geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Brezilya'nın en çok gol atan oyuncusuydu.

Ve Tite'nin takımı için çıktığı dört maçta üç gol kaydetti.

25 yaşındaki oyuncu, Sırbistan'a attığı harika golle Turnuvanın Golü ödülünü kazandı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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RICHARLISON İÇİN SIRADA NE VAR? Pazar günü Premier Lig'de Arsenal'ı 2-0 mağlup olan Richarlison'un takımı Tottenham, Perşembe günü Manchester City'yi ziyaret ettiklerinde toparlanmayı umut edecekler.