Brezilya maçı öncesinde Haiti teknik direktöründen güçlü bir mesaj

Haiti Milli Takımı Teknik Direktörü Sebastian Mini, takımının Brezilya karşısında bekleyen görevin zorluğunu kabul etti, ancak 2026 Dünya Kupası 3. Grup’un ikinci tur maçında büyük bir sürpriz yaratmak için gerekli cesaret ve hırsa sahip olduklarını vurguladı.

1974'ten bu yana ilk kez katıldığı turnuvaya başlayan Haiti Milli Takımı, ilk maçında İskoçya'ya karşı John McGinn'in ilk yarıda attığı tek golle zorlu bir mağlubiyet aldı. Yenilgiye rağmen Karayip takımı onurlu bir performans sergiledi ve 85. dakikada Frantzdi Piero’nun kafa vuruşunun direğin yanından geçmesiyle son dakikalarda beraberliği yakalamaya çok yaklaştı.

Haiti milli takımı şimdi, Dünya Kupası'nda beş kez şampiyon olan Brezilya karşısında daha zorlu bir sınava hazırlanıyor. Karayip takımı bu maçı kazanmayı başarırsa, bu karşılaşma turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri haline gelebilir.

"Reuters" ajansının aktardığına göre, Mini basın toplantısında şunları söyledi: "İskoçya karşısında yaptığımızdan daha fazla koşmalıyız. Bu tür maçlarda kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aksine kazanacak çok şeyimiz var."

Mini sözlerine şöyle devam etti: “Haiti’nin Dünya Kupası’ndaki son katılımından bu yana 52 yıl geçti ve şimdi Brezilya ile karşılaşacağız. Taraftarlarımızın beklentilerini karşılamalı ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Burada olmak bizim için büyük bir onur ve umarım bu turnuvadaki performansımızla Haiti halkını gururlandırmayı başarırız.”

Teknik direktör, ilk maçtaki yenilginin takımının hedeflerini etkilemediğini vurgulayarak, oyuncuların dünyanın en iyi milli takımları arasında yer almayı hak ettiklerini kanıtladıklarını belirtti.

Teknik direktör, “İskoçya’yı yenemedik, ancak Dünya Kupası’nda yer almayı hak ettiğimizi kanıtladık. Hedefimiz değişmedi; hâlâ bir sonraki tura yükselmeyi ve Haiti futbolunu onurlu bir şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Haiti Milli Takımı Teknik Direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Üçüncü sırada yer alsak bile, eleme biletlerinden birini kazanmaya layık olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz.”

Mini, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Brezilya'yı yenmeyi başarırsak, bu Haiti'de çılgın bir olay olur. Haiti'li olduğunuzda pek çok zorluk ve sıkıntı yaşarsınız, ancak futbol size her zaman hayal kurma fırsatı verir. Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşmak, her futbolcunun ve teknik direktörün hayalini kurduğu anlardan biridir."