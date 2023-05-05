Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Carlo Ancelotti'ye dair planlarını anlattı.

Brezilya, teknik direktörlük koltuğuna Ancelotti'yi oturtmayı planlıyor

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Ancelotti kontratının bitmesini bekliyor

NE OLDU? Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti'yi istediklerini bir kez daha yineledi ve planlarını anlattı.

NE SÖYLENDİ? beIN Sports'a konuşan Rodrigues şunları söyledi: "Ancelotti'ye teklif götürdüğümüzü söyleyemem ama gelmek isteyip istemediğine dair temastayız. Bir A planımız var ve bunu ilk kez söylüyorum. Saklamanın anlamı yok, favorimiz Ancelotti."

BÜYÜK RESİM: Ancelotti ise Real Madrid ile 2024 yılında bitecek sözleşmesinin sonlanmasını bekliyor.

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