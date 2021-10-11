Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu maça almadılar

Aşı olmamakta direnen devlet başkanının bu kararı başına dert oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Santos - Gremio maçını izlemek istedi ancak stadyuma koronavirüs aşısı olmadığı için alınmadı.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Covid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

Bolsonaro ise Covid-19 atlattığı için koronavirüs aşısı olmamakta direniyor ve "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." diyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ne söyledi?

Tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

Hayalleri suya düşen başkan konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler.

Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var."

Pizzacıya da alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gittiği New York'ta aşı olmadığı için pizza restoranına da alınmamıştı.

Bolsonaro ve ona eşlik eden bakanlar, pizzalarını restoranın önündeki kaldırımda yemişti.

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