Brezilya'da ortalık karıştı: Robinho'nun oğlu Neymar hakkında şikayette bulundu

Robinho Júnior (18), geçtiğimiz hafta sonu Santos antrenmanı sırasında kendisine tokat attığı iddia edilen Neymar (34) hakkında şikayette bulundu. Brezilyalı kulüp bu arada iç soruşturma başlattı.

Pazartesi günü Brezilya futbol medyası, Neymar ile ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı. Dünya yıldızının, Real Madrid, Manchester City ve AC Milan gibi takımlarda forma giymiş eski forvetin oğlu Robinho Júnior'a vurduğu iddia ediliyor.

Bu haberi ilk olarak Globo Esporte duyurdu ve olay yerinde bulunan birçok kaynağa atıfta bulundu. Kavga, Robinho Junior'un yıldız oyuncuyu geçtikten sonra çıktı.

Neymar bu hareketten hoşlanmadı ve on altı yaş küçük takım arkadaşından "sakin olmasını" istedi. Bu azarlama üzerine tartışma çıktı ve kavga başladı.

Olay itişip kakışmayla kalmadı. Neymar, takımın geri kalanının gözleri önünde genç oyuncuya bir tokat attı. Top ustası hatasını hemen fark etti ve hemen özür diledi.

Robinho Junior'un polise şikayette bulunmasıyla olay yeni bir boyut kazandı. Ayrıca Santos kulübü de iç soruşturma başlattı.

Robinho Junior, Neymar'dan kamuoyuna açık bir özür talep ediyor. Ancak Brezilya basını, tecrübeli oyuncunun bunu yapmayı düşünmediğini yazıyor. Daha önce takımda mentoru olarak kabul ettiği öğrencisinin bu davranışını hiç anlamıyor.