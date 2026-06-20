Brezilya Cumhurbaşkanı, Neymar'a aniden sert çıktı: 'İlk oyuncu...'

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, kısaca Lula, Neymar’a sert çıktı. Ona kalırsa, bu süper yıldız Dünya Kupası’nda hiç sahaya çıkmayacak.

34 yaşındaki Neymar, Brezilya'nın ilk iki grup maçında forma giymedi. Tüm zamanların en golcü oyuncusu, büyük olasılıkla İskoçya maçında sahaya çıkabilecek.

Lula, bir etkinlik sırasında Neymar'ı pek de istemediğini açıkça belli etti. “O hiç oynamıyor bile! Neymar, evden çalışmak üzere çağrılan ilk oyuncu.”

Bu eleştiri birdenbire ortaya çıkmadı. 2022 Dünya Kupası öncesinde Lula, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tartışmalı isim Jair Bolsonaro ile yarışmıştı.

Neymar o dönemde Brezilya halkını Bolsonaro’ya oy vermeye çağırmıştı; Lula da bunu ona pek de hoş görmüyor.

Neymar, baldır sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süredir sahalardan uzak. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Haiti ile oynanan maçın (3-0 galibiyet) ardından Neymar’ın Pazartesi günü takımla antrenmana çıkacağını açıkladı.

Neymar’ın dönüşünün karşısına ise Raphinha’nın sakatlığı çıkıyor. FC Barcelona’nın yıldızı, Haiti maçında hamstring sakatlığı geçirdiği görülüyordu.