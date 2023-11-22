Brezilya - Arjantin maçında olay: Messi takımı sahadan çekti, polisi Emiliano Martinez durdurdu!

Arjantin'in Brezilya'yı mağlup ettiği karşılaşmada polis, Arjantinli taraftarlara saldırınca Lionel Messi takımı sahadan çekti.

Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde evinde ilk kez kaybetti

Polis ile Arjantinli taraftarlar arasında arbede çıktı

Messi ile Martinez duruma el attı

NE OLDU? Brezilya, Dünya Kupası elemeleri kapsamında konuk ettiği Arjantin'e Otamendi'nin tek golüyle 1-0 mağlup oldu ve tarihte ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kendi evinde mağlup oldu. Ancak karşılaşmaya bu tarihi galibiyetten çok tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu. Brezilya milli marşı okunduğu sırada polis ile Arjantin taraftarları arasında çıkan gerginlik büyüdü.

MAÇTA NELER YAŞANDI? Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarları joplamaya başladı. Emiliano Martinez’in, Arjantinli taraftarlara jopla saldıran Brezilyalı bir polisin elinden jopunu almaya çalışması esnasında kaydedilen görüntü ise ikonik bir an olarak tarihe geçti. Kaptan Lionel Messi ise tüm takım arkadaşlarını toplayarak takımı soyunma odasına götürdü.

KAVGA NEDEN ÇIKTI? Arjantin basınındaki bazı iddialara göre, Brezilya milli marşı okunurken polisin jopla Arjantinli taraftarlara saldırması olayı ateşledi. Bunun üzerine Lionel Messi, "Bu şartlar altında oynayamayız" diyerek takımı sahadan çekti.

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MAÇ NE ZAMAN BAŞLADI? Tribündeki olaylar yatıştıktan sonra Arjantin sahaya geri döndü ve karşılaşma 27 dakika gecikmeli başladı.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından konuşan Lionel Messi şunları söyledi: "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük, Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi."

BÜYÜK RESİM: Arjantin'in galibiyeti aldığı tek golü Otamendi'den gelirken Brezilya'da Joelinton 81.dakikada kırmızı kart gördü.