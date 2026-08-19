Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford - Tottenham Hotspur maçı 22 Ağustos 2026'da EST 12.30'da ve GMT 17.30'da başlayacak.

Brentford bir adım ileri gitmeyi hedefliyor

Mayıs ayında Avrupa'ya katılmasını yalnızca averaj engelledi, ancak transfer piyasasında iyi hamleler yaptılar. Bu yaz £60 milyonun üzerinde harcama yapan Brentford, transfer rekorunu kırarak Lens'ten Mali milli orta saha oyuncusu Mamadou Sangare'yi kadrosuna kattı. Ayrıca hücum seçeneklerini güçlendirmek için Premier League tecrübesi bulunan Callum Wilson ve Jaidon Anthony'yi de ekledi.

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Thiago kilit isim

Brezilyalı yıldız Igor Thiago, geçen sezonki kahramanlıklarını tekrarlayabilecek mi? Brezilya ile Dünya Kupası kadrosuna girmeyi sağlayacak kadar iyi oynadı, ancak takımının son altı maçında bir kez gol atması, 27 yaşındaki oyuncunun inişli çıkışlı olabileceğini gösterdi. Yine de 22 gollük performansını sadece Erling Haaland'ın 27 golü geçti.

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Yıldız transfer Sangare, Brentford orta sahasına güç katmak için geldi

Lens geçen sezon PSG'yi Ligue 1 şampiyonluğundan etmeye yaklaşırken, Mamadou Sangaré kilit rol oynamıştı. Brentford orta sahası son iki sezonda Jordan Henderson ve Christian Nørgaard'ı kaybetti, ancak Sangaré farklı özellikler sunacak. Geçen sezonun Opta verileri, Avrupa'nın beş büyük liginde top kazanımı ortalamasında yalnızca Elliot Anderson ile Bayer Leverkusen'in Exequiel Palacios'unun daha yüksek rakamlara ulaştığını gösterdi. Teknik direktör Andrews de onun gelişinden heyecan duyuyor ve takıma daha önce sahip olmadıkları bir özellik kattığını söylüyor.

Duran top bağımlılığı

Brentford geçen sezon duran toplardan 10 gol buldu. Bu, kulübün bir Premier League sezonundaki en düşük ortak sayısıydı ve ligde yalnızca üç takım daha kötü bir istatistiğe sahipti. Buna rağmen ligde hiçbir takım şut üretmek için serbest vuruşlar, kornerler ve taç atışlarına daha fazla bağımlı değildi. Şutlarının %41,2'si duran top pozisyonlarından geldi; Avrupa'nın beş büyük liginde bu alanda yalnızca Union Berlin ve Getafe daha yüksek orana sahipti.

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Büyük harcama yapan Tottenham, korkunç 2025-26 sezonunu unutturmak istiyor

Geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan Tottenham'da ses getiren altı yeni transferin tamamı sezon öncesi dönemde etkileyici performans sergiledi. £185 milyonluk yeni orta saha ikilisi Sandro Tonali ile Mateus Fernandes dikkat çekici transferler olurken, savunmacılar Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke de öne çıkıyor. Yıldız savunmacı Micky van de Ven sezon öncesi hazırlıklarında tek bir saniye bile forma giyemediği için, bu isimlere açılış gününde ihtiyaç duyulabilir. Pedro Porro, Mohammed Kudus ve Destiny Udogie de sezon öncesi maçlarda görev alamadı; bu da yeni sol bek Andy Robertson'ın ilk 11'de başlaması anlamına geliyor. 20 yaşındaki Archie Gray'in sağ bekte başlaması bekleniyor. Çok yönlü genç oyuncu, Cristian Romero'nun Atletico Madrid'e transferinin ardından sezon öncesi dönemde kulüpte kaptanlık yaptı.

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Muhtemel 11'ler

Brentford (433): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare, Jensen; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Tonali, Bergvall; Moore, Gallagher, Tel; Richarlison.

Takım haberleri ve kadrolar

Brentford açılış maçına hazırlanırken Keith Andrews, Yehor Yarmoliuk ve Sepp van den Berg'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Muhtemel bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Tottenham, De Zerbi'nin kadro derinliğini daha ilk andan test edecek uzun bir sakat listesiyle geliyor. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison ve Dominic Solanke'nin tamamı forma giyemeyecek durumda. Muhtemel bir ilk 11 paylaşılmadı ve kulübün süren transfer çalışmaları maç saatinden önce tabloyu değiştirebilir.

Form durumu

Brentford'un son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet var. Son karşılaşmasında sezon öncesi hazırlık maçında Rennes'i 4-2 mağlup ederken, geçen sezon Premier League'deki son maçını Liverpool ile 1-1 berabere tamamladı. Brentford bu süreçte Crystal Palace ile de 2-2 berabere kaldı, Manchester City'ye 3-0 yenildi ve West Ham'ı 3-0 mağlup etti. Bu beş maçta toplam dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

Tottenham'ın son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik bulunuyor, ancak bu tablo neredeyse tamamen sezon öncesi hazırlık maçlarına dayanıyor. Son maçında Getafe ile 1-1 berabere kaldı, ondan önce ise hazırlık maçında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Tottenham ayrıca sezon öncesi programında Sydney FC, Auckland FC ve Milton Keynes Dons karşısında da galibiyet aldı. Rekabetçi maçların yokluğu, Premier League açılışı öncesinde form durumlarını değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ocak 2026'da Gtech Community Stadium'da oynanan 0-0'lık beraberlikti. Tottenham, Aralık 2025'te sahasında oynanan ilk maçı 2-0 kazandı. Premier League'deki son beş karşılaşmada Tottenham üç galibiyet aldı, Brentford hiç kazanamadı ve iki maç berabere bitti. Bu süreçte Tottenham 10, Brentford ise üç gol attı.