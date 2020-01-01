Brendan Rodgers'tan Merih Demiral yorumu: Yetenekli bir oyuncu

Leicester City'ye gidebileceği konuşulan Merih Demiral için Brendan Rodgers açıklamalarda bulundu.

Adı Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılan Merih Demiral için cephesinden açıklama geldi.

Menajer Brendan Rodgers, Merih için kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi. Transfer gündemi hakkında konuşan Rodgers, ''Bu transfer penceresinde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve deneyeceğiz. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz'' dedi.

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Merih hakkında ise açık konuşmaktan kaçınan Rodgers, buna karşın iddiaları reddetmedi. Deneyimli teknik adam milli futbolcu hakkında, ''Sezonun bu aşamasında tüm iddialar ortada. O yetenekli bir futbolcu. Eklenecek başka bir şey yok'' ifadelerini kullandı.

ise talipleri artan Merih'i satmak istemiyor. Leicester City'nin yaklaşık 30 milyon euro'luk teklifini reddettiği iddia edilen ekibi, 21 yaşındaki oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor.

Tuttosport' un manşetinden verdiği haberde de Juventus'un Merih'i satmama kararı aldığı duyuruldu. Buna karşın oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.