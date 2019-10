Brendan Rodgers'tan Çağlar'a övgü dolu sözler!

Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün muhteşem bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Leicester Teknik Direktörü Brendan Rodgers, oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün takım için adeta bir kahraman haline geldiğini belirtti.

Rodgers, Sky Sports'a verdiği özel röportajda Çağlar hakkında ilk zamanlarda şüpheleri olduğunu ancak kısa bir süre sonra yanıldığını dile getirdi:

Haberin devamı aşağıda

"Dürüst olmak gerekirse, Çağlar'a dışarıdan baktığınızda onun risk alabilecek ve birkaç hata yapabilecek biri gibi göründüğünü söyleyebilirim. Onun hakkındaki ilk görüşüm buydu. Ancak ilk antrenmanıma çıktığımda onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkına vardım. Maguire ve Evans gibi iki iyi stoperin arkasındaydı. Morgan'ı da sayarsak, 4. stoperimizdi. Bundan hiç etkilenmedi. Bu, onun hakkında beni en çok etkileyen şeydi."

"Gözünü hiçbir şey korkutmuyor"

Evans ve Çağlar arasında bu kadar uyum beklemediğini söyleyen Rodgers, "İnanılmaz oynuyor ve tecrübe kazandıkça daha da iyi olacak. Hiçbir şeyden korkmuyor. Old Trafford'da oynuyor, Anfield'da oynuyor. Gözünü hiçbir şey korkutmuyor. Hem ilk hamleyi yapabiliyor hem de açık alanda iyi oynuyor. Topu gelişigüzel uzaklaştırmıyor. Tabii bazen zorlanıyor çünkü şu an dünyanın en iyi hücum oyuncularına karşı oynuyor. Old Trafford'da penaltı yaptırdı ancak bu aşamayacağı bir sorun değil. Futbolcuların takıma adapte olma süreleri vardır. Geldikleri gibi birkaç ay forma şansı bulamayabilirler. Çağlar da benzer bir durum yaşadı. Şimdi takıma girdi ve oynuyor" dedi.