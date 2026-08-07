Brandt, “harika” Hollandalıyı seviyor: “Her yıl iletişim halindeyiz”

Julian Brandt, Ajax formasıyla Peter Bosz’a karşı ilk maçını oynamayı heyecanla bekliyor. Amsterdam ekibinin yeni transferi, Bayer Leverkusen’de PSV’nin mevcut teknik direktörüyle birlikte çalıştı ve o günden bu yana neredeyse her yıl onunla iletişimde kaldı; bunu Voetbal International ve De Telegraaf ile yaptığı söyleşide anlattı.

Brandt, “Bayer Leverkusen’de Peter Bosz yönetiminde oynadım ve ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. Onun tarzını seviyorum” dedi. Alman orta saha oyuncusu, Hollandalı teknik adamla çalıştığı döneme dair güzel anılar taşıyor.

Leverkusen’de birlikte geçirdikleri dönemin ardından da temasları sürdü. “O zamandan beri her yıl mutlaka iletişimimiz oldu, örneğin Peter Lyon’dayken de. O çok iyi bir insan, ama aynı zamanda talepkâr bir teknik direktör.”

Bosz ile Brandt bu sezon yeniden karşı karşıya gelecek, ancak bu kez Eredivisie’de rakip olarak. Almanya Milli Takımı formasını 48 kez giyen oyuncu, “Eylül başında karşı karşıya geleceğiz, bu güzel olacak” ifadelerini kullandı.

“Peter tabii ki burada Amsterdam’da da çalıştı ve Jordi ile de çalıştı (İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’de, ed.), yani dünya küçük!”

Alman oyuncuya göre ikili arasında kişisel bir rekabet söz konusu değil. Brandt, “Futbol dünyası küçük. Peter harika bir insan, bu yüzden benim adıma öncelikle mutlu olacağını düşünüyorum” diye devam etti. “Ama tabii ki o aynı zamanda PSV ile üst üste dördüncü kez şampiyon olmak isteyen hırslı bir teknik direktör. Bu da gayet doğal. Bunun için çok çalışıyor.”

Brandt, Ajax’a transferi öncesinde Bosz’dan tavsiye istemedi. “Ajax hakkında özellikle ona danışmadım, çünkü Jordi ve Míchel ile konuştuğumda bu benim için yeterliydi.” Üstelik Brandt ile Bosz, Amsterdam’a imza atmasından sonra da henüz iletişime geçmedi.

Bu durum muhtemelen Ajax ile PSV’nin eylülde karşılaşmasıyla değişecek. “Ajax ve PSV eylülde karşı karşıya geldiğinde, onu yeniden görecek olmayı dört gözle bekliyorum. Ortada kesinlikle hiçbir düşmanlık yok.”