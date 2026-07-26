Bradley Barcola, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalamayı reddediyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bradley Barcola, Paris Saint-Germain ile sözleşmesini kesin olarak uzatmama kararı aldı. Hücum oyuncusu yeni bir meydan okumaya açık ve bunu büyük ihtimalle Premier League'de bulacak.

Barcola'nın PSG ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu süreçte son yıllarda dev başarılar elde etti. Sol kanat oyuncusu, kulübüyle birlikte üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Ancak 23 yaşındaki sol kanat, özellikle geçen sezon teknik direktör Luis Enrique yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değildi. PSG'nin en önemli maçlarında kanatlarda Desiré Doué ile Khvicha Kvaratskhelia tercih edildi.

Bu nedenle Barcola'nın adı uzun süredir bir transferle güçlü şekilde anılıyordu ve sözleşmesinin 2028 ortasına kadar devam etmesi de Paris'ten ayrılacağı yönündeki iddiaları durdurmaya yetmedi.

Barcola'nın sözleşmesini uzatmama kararı almasının ardından, gazeteci Ben Jacobs'a göre PSG'nin onu satmaya çalışması bekleniyor. Barcola'nın değeri en az 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Romano, haberinde Barcola'nın Liverpool'da hücum hattı için mutlak rüya transfer olarak görüldüğünü vurguladı. Bu durum, Hollanda Milli Takımı oyuncusu ve aynı mevkide forma giyen Cody Gakpo için kötü haber anlamına gelebilir.

Liverpool, olası alternatifler olarak Saïd El Mala'yı (FC Köln) ve Matías Fernández-Pardo'yu (Lille OSC) listesinde tutuyor. El Mala'nın adı Borussia Dortmund ve AS Roma ile de güçlü şekilde anılıyor.