Boyuna yumruk… Scaloni’nin yardımcısı İspanya’nın yıldızına saldırdı

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından düzenlenen kutlamalarda, Arjantin milli takımının yenilgiyi kabullenemediğini gösteren bir dizi olay yaşandı.

"Sport" gazetesi, Tango'nun teknik direktörü Lionel Scaloni'nin yardımcısı Roberto Fabián Ayala'nın, şampiyonluk kutlamaları sırasında İspanyol oyuncu Dani Olmo ile tartışmaya girdiğini bildirdi.

Bu olaylar, Paredes ile Eric García arasında yaşanan olayın ardından çıkan çatışmaların bir sonucu olarak meydana geldi.

Dani Olmo olay yerine yaklaştığında, futbol kariyeri boyunca mücadeleci ve sert müdahaleleriyle tanınan savunma oyuncusu Ayala da tesadüfen oradaydı.

İlk başta Scaloni'nin yardımcısı, Olmo'yu çatışmalardan uzaklaştırmak için müdahale ediyor gibi göründü, ancak o sırada Eric García'nın yanında duran İspanyol oyuncuyu şaşkına çevirerek boyun bölgesine bir yumruk attı.

Bunun üzerine, gözlerinin önünde yaşanan bu davranış karşısında şok geçiren Erik García, Ayala’yı itti.

Bu olay, hem basın toplantılarında hem de saha içinde her zaman kusursuz bir davranış sergilemesiyle tanınan Scaloni’nin yardımcısı için olumsuz bir imaj oluşturdu.