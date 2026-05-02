"Böyle bir adamın Ajax'a gelmesi çok tuhaf, o bunu başaramaz!"

Hugo Borst, PSV maçındaki (1-1) performansının ardından Maarten Paes'e sert eleştiriler yöneltti. Analist, Ajax kalecisinin oyun kurma aşamasında defalarca hata yaptığını gördü ve onun, Amsterdam ekibinin modern bir kaleciden beklediği seviyeye sahip olmadığı sonucuna vardı.

Hugo Borst'a göre Paes özellikle ayaklarıyla hatalar yaptı. İlk yarıda iki kez topu kolayca kaptırırken, daha sonraki bir hatası topun bir PSV oyuncusuna geçmesiyle neredeyse tehlikeli bir duruma yol açtı. "Adın Paes ise bu tür topları kaptırman gerçekten utanç verici," diye şaka yaptı Borst, ESPN'deki De Eretribune programında.

Kaleci, FC Dallas'tan ancak Şubat ayında transfer olmuştu. "Amerika'da çok iyi kurtarışlar yaptığını duyuyorum," diyor Borst. "Ama günümüzde bu iş oldukça çok yönlü bir meslektir. Yani bu, diş ağrısı gibi hiç istemediğiniz bir durumdur."

Sözlerini pekiştirmek için Borst, Johan Cruijff ile ilgili bir anekdot anlattı. Efsanevi 14 numara bir keresinde antrenmanda kalede durmuş ve ellerini kullanmadan etkileyici bir performans sergilemişti. Borst'a göre, sadece pozisyon oyunuyla neredeyse her şeyi kurtarmayı başarmıştı.

“O zamanlar John van 't Schip ve Marco van Basten vardı,” diye devam etti Borst. “İzlemesi harikaydı, çünkü sadece pozisyon oyunuyla her şeyi kurtardı.” Ona göre bu karşılaştırma, bir kaleci için sezgi ve oyuna dahil olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Borst, Paes'in Ajax seviyesine yetmediğini sonucuna varıyor. “Bir kaleci olarak gerçekten çok şey yapabilmelisin,” diyor. “Bu yüzden böyle bir adamın Ajax'a gelmesi aslında çok garip. O bunu yapamaz.”