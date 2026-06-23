Bowie hemen Serie A’ya dönebilir: Bologna devreye girdi

Kieron Bowie, geçen sezon Verona ile küme düşmesinin ardından hemen Serie A’ya geri dönebilir. Sky Sport’un haberine göre, İtalya’nın en üst liginde yer alan bir takımın ilgisini çekiyor.









Bowie'nin adı, Domenico Tedesco'nun yeni Bologna kadrosunda forvet pozisyonu için değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Nitekim, son iki sezonda beklentileri karşılayamayan Thjis Dallinga'nın bu transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda, Bologna kulübü Verona'nın forvetiyle görüşmelere başlama kararı alabilir. Sarı-mavili kulüp, oyuncusunu bırakmak için 10 milyon euro talep ediyor.



