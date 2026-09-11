Bowen başka bir seviyede, ancak bir takım daha iyisini yapıyor: West Ham Championship'te nasıl gidiyor

Handikaplı bir başlangıcın ardından beş maçta beş galibiyet ve bir beraberlik: Nuno Espirito Santo'nun West Ham'i, geçen yılki flaş küme düşüşün ardından ve çok sayıda değerli parçanın Premier League'e hemen dönme hedefiyle takımda kaldığı bir transfer döneminden sonra sezona yavaş başladı; Burnley deplasmanında 2-2'lik beraberlik aldı ve London Stadium'da, geçen yıl League One'da mücadele eden Londra rakibi Charlton'a karşı oynanan derbide, eski Lazio'lu Castellanos'un 93. dakikada kaçırdığı penaltıyla gelen çarpıcı bir iç saha yenilgisi yaşadı.





BOWEN İLE YENİDEN DOĞUŞ - Ardından Lig Kupası'ndaki, Southampton'a atılan dört gollü galibiyet Hammers'ın yönünü değiştirdi ve her şeyden önce Championship seviyesinin üzerinde bir İngiltere millî oyuncusu olan Jarrod Bowen'ı yeniden uyandırdı; Bowen bir daha da durmadı. O andan itibaren beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik geldi; beraberlik diğer derbide, Watford deplasmanında alındı: dokuz puan Wolverhampton, Derby County, Bolton ve 6-0 ezilen Wrexham karşısında kazanıldı.





SAVUNMADA DÜZELTİLMESİ GEREKENLER - Yedi maçta toplanan on dört puan, takımı ligde ikinci sıraya taşıdı: sadece WBA daha iyisini yapabilir. Hammers'ın verdiği izlenim, şimdiden atılan 20 golle seviyenin üzerinde bir hücum hattına sahip olduğu, ancak yenen 9 gol göz önüne alındığında savunmada ciddi düzeltmelere ihtiyaç duyduğu yönünde.





PREMIER LEAGUE SEVİYESİNDE BİR KADRO - Bunda ligin en iyi kadrosunun payı büyük: kaptan Mavropanos takımda kaldı, Morato ise transfer döneminde Nottingham Forest'tan geldi ve Milan gibi önemli kulüpler tarafından da izleniyordu. Hücum hattına, geçen yıl Paratici'nin Fiorentina'ya getirdiği İsrailli oyuncu Manor Solomon katıldı; sürpriz isim ise Manchester City altyapısından yetişen 19 yaşındaki Divine Mukasa, ki şu ana kadar iki gole imza attı.