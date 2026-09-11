Handikaplı bir başlangıç, ardından beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik: Nuno Espirito Santo'nun West Ham'i, geçen yılki sansasyonel küme düşüşün ardından ve Premier Lig'e hemen dönmeyi hedefleyerek birçok değerli parçasını kadroda tuttuğu bir transfer döneminden sonra sezona yavaş başladı; Burnley deplasmanında 2-2'lik beraberlik aldı ve London Stadium'da, geçen sezon League One'da mücadele eden Londra rakibi Charlton'a karşı oynanan derbide sansasyonel bir iç saha yenilgisi yaşadı. Maça, eski Lazio oyuncusu Castellanos'un 93. dakikada kaçırdığı penaltı damga vurdu.





BOWEN'LA YENİDEN DOĞUŞ - Ardından Lig Kupası'ndaki, Southampton'a atılan dört gollü galibiyet Hammers'ın yönünü değiştirdi ve hepsinden önemlisi, Championship seviyesinin çok üstünde olan İngiltere milli takım oyuncusu Jarrod Bowen'ı yeniden uyandırdı; o da bir daha durmadı. O noktadan sonra dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik geldi; beraberlik de Watford deplasmanındaki diğer derbide alındı. Dokuz puan Wolverhampton, Derby County ve Bolton karşısında kazanıldı.





SAVUNMADA DÜZELTİLMESİ GEREKENLER - Altı maçta alınan 11 puan, takımı ligde ikinci sıraya taşıdı: sadece WBA daha iyisini yaptı ve 13 puan topladı. Hammers'ın verdiği izlenim, seviyenin üzerinde bir hücum hattına sahip olduğu; şimdiden 14 gol atıldı, ancak yenilen 9 gol göz önüne alındığında savunmada epey bir düzenlemeye ihtiyaç var.





PREMIER LIG SEVİYESİNDE BİR KADRO - Bunda ligin en iyi kadrosunun payı büyük: kaptan Mavropanos takımda kaldı, Morato ise transfer döneminde Nottingham Forest'tan geldi ve Milan gibi önemli kulüpler tarafından da takip ediliyordu. Hücum hattına Manor Solomon katıldı; İsrailli oyuncu geçen yıl Paratici tarafından Fiorentina'ya getirilmişti. Sürpriz isim ise Manchester City altyapısından yetişen 19 yaşındaki Divine Mukasa; genç oyuncu şu ana kadar iki gole imza attı.