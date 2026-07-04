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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bouadi, Kanada karşısında Afrika rekoru kırdı

Kanada - Fas
Kanada
Fas
Dünya Kupası
Kanada
Fas
ABD

Bouadi, 2026 Dünya Kupası'nda tüm dikkatleri üzerine çekti

Ayub Bouadi, bu Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fas’ın Kanada’ya karşı oynadığı maçta ilk 11’de yer alarak Afrika futbol tarihine yeni bir sayfa yazdı.

Maç, ABD’nin Houston kentindeki stadyumda oynanacak. Fas milli takımı, 32’li turda penaltı atışları sonucunda Hollanda’yı eledikten sonra turnuvadaki yoluna devam ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor; Kanada ise Güney Afrika’yı elemişti.

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18 yaşındaki Bouadi, Dünya Kupası tarihinde 19 yaşını doldurmadan 4 maçta ilk 11'de forma giyen ilk Afrikalı oyuncu oldu ve "Atlas Aslanları"ndaki kariyerine yeni bir tarihi başarı ekledi.

Genç orta saha oyuncusu, turnuvada Fas milli takımının en önemli keşiflerinden biri olarak kendini kanıtladı ve şu ana kadar ilk 11'deki yerini korudu.

Bu maçın galibi, bir sonraki turda Fransa ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşılaşacak.


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