Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftası kapsamında bu akşam Old Trafford Stadı'nda oynanacak Manchester City'ye karşı Manchester derbisi için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Manchester United'ın kadrosunu Bruno Fernandes yönetirken, Matheus Cunha santrfor pozisyonunda, Bryan Mbeumo ve Marcus Rashford ikilisinin desteğiyle görev yapacak.

Manchester United'ın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Lammens.

Savunma hattı: Dalot, Maguire, Martinez, Dorgu.

Orta saha: Tielemans, Mainoo, Bruno Fernandes.

Hücum hattı: Mbeumo, Rashford, Cunha.

Öte yandan Erling Haaland, Rayan Cherki, Antoine Semenyo ve Phil Foden üçlüsünün desteğiyle Manchester City'nin hücumunu yönetmeye hazırlanırken, Faslı Ayoub Bouaddi yedek kulübesinde oturacak.

Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki City'nin ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Donnarumma.

Savunma hattı: Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol.

Orta saha: Anderson, Enzo Fernandez, Rayan Cherki.

Hücum hattı: Semenyo, Foden, Haaland.

Manchester City 9 puanla ikinci sırada yer alırken, tam puanla (12 puan) lider durumdaki Arsenal'in gerisinde bulunuyor. Manchester United ise 4 puanla on üçüncü sırada yer alıyor.

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