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Botafogo v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Botafogo teknik direktörü Ziyech için planını değiştiriyor

H. Ziyech
Mirassol - Botafogo RJ
Mirassol
Botafogo RJ
Serie A
Fas
Brezilya

Faslı, Tite'nin övgüsünü topladı ve taraftarların coşkusunu ateşledi

Mirassol karşısında 2-0 mağlup olunmasına rağmen, Faslı milli oyuncu Hakim Ziyech dikkat çekici kişisel kazanımlarla ayrıldı. Teknik direktörü Tite'nin övgüsünü kazanan Ziyech için Tite, Fas Milli Takımı yıldızının teknik yeteneklerinin Botafogo'ya ek hücum çözümleri sunduğunu ve maçları farklı şekillerde ele alma imkânı verdiğini vurguladı.

Tite, Ziyech'e 15 ile 30 dakika arasında değişen kısa bir süre vermeyi planlamıştı; ancak devre arasında kararını değiştirerek, oyuncuyu daha erken sahaya sürdü. Zira takımın onun bireysel yeteneklerine ve fark yaratma kabiliyetine ihtiyaç duyduğunu hissetti.

Botafogo teknik direktörü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziyech'in teknik kalitesinin planını değiştirmesinin arkasındaki neden olduğunu belirtti ve takımın, özellikle ara pas veya hücum fırsatı yaratma gerektiren durumlarda bireysel çözümlere sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Tite, Ziyech'in saha içinde belirli bir mevkiye bağlı olmadığını, kanatta veya orta sahada oynayabildiğini, ayrıca oyun kurucu rolünü de üstlenebildiğini açıkladı. Ona daha fazla hareket özgürlüğü tanınması ise yaratıcı yeteneklerini sergilemesine ve becerilerinden faydalanılmasına olanak sağlıyor.

Ziyech'in oynamasına rağmen Botafogo skoru değiştirmeyi başaramadı ve Mirassol karşısında yeni bir mağlubiyet aldı. Ancak Faslı milli oyuncu, sahada bulunduğu dakikalarda olumlu bir izlenim bıraktı ve maça ilişkin puanlamalara göre takımının oyuncuları arasında en yüksek notu aldı. Botafogo taraftarları da onun performansını ve teknik yeteneklerini övdü.

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Böylece Ziyech, Botafogo'yu mağlubiyetten kurtaramamış olsa da, sahaya çıkması, Faslı oyuncunun önümüzdeki dönemde sağlayabileceği katkı konusunda Tite'ye ve takım taraftarlarına olumlu bir sinyal verdi.

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