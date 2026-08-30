PSV, pazar öğleden sonra FC Utrecht deplasmanına çıkıyor. Peter Bosz, görünen o ki konuk ekipte Lutsharel Geertruida’ya henüz ilk 11’de ilk kez forma şansı vermiyor. Eindhoven ekibinin 11’i aşağıda yer alıyor.

Sergiño Dest, Utrecht deplasmanında sağ bekte maça başlıyor; sol tarafta ise Mauro Júnior ilk 11’de yer alıyor. Armando Obispo’ya savunmanın merkezinde Ryan Flamingo eşlik ediyor, bu nedenle Geertruida bir kez daha yedek kulübesinde başlıyor.

Guus Til, Kodai Sano ve Noah Fernandez, son lig şampiyonunun orta sahasını Utrecht karşısında da oluşturuyor. Bu nedenle yaz transferi Sven Mijnans’ın sabretmesi ve oyuna sonradan girme şansı beklemesi gerekiyor.

FC Groningen karşısında çok formda olan Ruben van Bommel, hücumda sol kanatta görev yapıyor. Sağdan Ivan Perisic servis yaparken, Bosz’un takımında Ricardo Pepi ileri uçta hedef santrfor olarak yer alıyor.

FC Utrecht ilk 11’i: Barkas; Horemans, Ogidi Nwankwo, Didden; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagre; Alarcón, Min, Cathline

PSV ilk 11’i: Kovar; Dest, Obispo, Flamingo, Mauro Júnior; Til, Sano, Fernandez; Van Bommel, Pepi, Perisic.