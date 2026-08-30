Peter Bosz, PSV’nin FC Utrecht karşısında aldığı gösterişli galibiyetin ardından meslektaşı Anthony Correia’ya sahip çıktı. Eindhoven ekibinin teknik direktörü, 1-6’lık yenilginin ardından meslektaşına göreviyle ilgili sorular yöneltildiğini duydu ve buna pek anlam veremedi.

“Burada bir süre bekliyordum ve senin meslektaşıma bir soru sorduğunu duydum: ‘Koltuğun hâlâ sağlam mı?’, buna benzer bir şeydi” diyen Bosz, ESPN’de muhabir Leo Oldenburger’e konuştu. “O zaman düşünüyorum ki: çocuklar, hadi ama! Daha dört maç oldu ve o çocuk kaliteli.”

Correia, sezonun hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından Utrecht’te eleştirilerin hedefinde. Domstedelingen, dört maçta yalnızca bir puan toplayabildi. Bosz ise teknik adamın daha önce Telstar’da ortaya koyduğu performansa dikkat çekti. “Telstar’ı üst lige çıkardı ve onunla Eredivisie’de kaldı. Sen gazetecisin, dolayısıyla muhtemelen bunları sormak zorundasın ama o zaman da düşünüyorum ki: aman Tanrım.”

Bosz’a göre Utrecht, birkaç kötü sonucun ardından seçilen yoldan hemen şüphe duymaya başlamamalı. “Bu adamı tamamen bilinçli şekilde göreve getirdiler, kadronun kurulmasına ve oyun tarzının belirlenmesine yardımcı olmasına izin verdiler. Neyse ki bunu Utrecht’in kendisinden duymuyorum ama insanların, onunla yolları ayırmaları gerekip gerekmediğini düşünmesi...”

Bosz, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, Correia üzerindeki artan baskıyla ilgili bazı soruları hatta ‘gülünç’ bulduğunu açıkça dile getirdi. “Daha dört maç oldu” diye vurgulayan PSV teknik direktörü, bu tür tartışmaların ne kadar can sıkıcı olabileceğini kendi deneyimlerinden biliyor.

“Bunu söylüyorum çünkü ben de bunu sık sık yaşadım ve bunun ne kadar can sıkıcı olduğunu biliyorum” diye devam etti Bosz, ESPN’e yaptığı açıklamada. “Kaybettiğin için berbat bir duyguyla orada duruyorsun, bir de üstüne bu tür soruları cevaplamak zorunda kalıyorsun. Bundan hep nefret ettim. Bu doğru değil. O adama zaman tanıyın.”

Kendi takımının performansına gelince Bosz, doğal olarak çok daha olumluydu. PSV, Galgenwaard’da Artem Stepanov’un golüyle 1-0 geriye düştü ancak Ruben van Bommel ve Guus Til’in golleriyle maçı daha devre arasına gitmeden çevirdi. “Bence ilk yarıda da iyi oynuyorduk. Rakipler o anlarda genelde daha diri oluyor ve bunu biraz daha kolay durdurabiliyor ama bir noktadan sonra boşlukların büyüyeceğini biliyorsun.”

O boşluklar ikinci yarıda acımasızca değerlendirildi ve PSV, Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til ve Sergiño Dest’in golleriyle skoru 1-6’ya taşıdı. “Biz fırsatlarımıza oyunla ulaşmak istiyoruz. O zaman bazen rakibi, bizim tabirimizle, oyunun içinde parçalaman gerekir. Bence bunu yaptık” diyerek sözlerini noktaladı Bosz.