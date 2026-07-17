Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, Al-Nassr hazırlıklarının temposunu erkenden artırmaya karar verdi; bu adım, teknik ekibin resmi müsabakalar başlamadan önce en üst düzeyde hazırlık seviyesine ulaşma isteğini yansıtıyor.

Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou’nun, hazırlık kampının tarihini öne çekme kararı ve bir dizi hazırlık maçı oynama talebi, takımın tüm şampiyonluklar için güçlü bir rekabet hedeflediği yoğun bir sezona hazırlandığını teyit ediyor.

Al-Nassr kulüp yönetimi, yeni sezon hazırlık programı kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihine kadar sürecek yurt dışı hazırlık kampı için takımın önümüzdeki Pazar günü Portekiz’in başkenti Lizbon’a hareket etmesini kararlaştırdı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, Postecoglou'nun hazırlık programının üçüncü aşaması kapsamında, başlangıç tarihi bu ayın 25 Temmuz olarak belirlenmiş olan yurt dışı kampın başlangıcını öne almayı tercih ettiğini ve bunun amacının, sezon başlamadan önce oyunculara teknik ve fiziksel çalışma için daha uzun bir süre tanımak olduğunu belirtti.

Gazete, Posticoğlu’nun Portekizli sportif direktör Simao Coutinho’dan kamp süresince beş hazırlık maçı ayarlamasını istediğini de ekledi. Bu maçlar, tüm oyuncuların seviyelerini değerlendirmek, teknik ve fiziksel hazırlık durumlarını belirlemek ve resmi müsabakalara girmeden önce bir dizi taktiksel seçeneği denemek amacıyla düzenlenecek.

Takım, hazırlık programının bir önceki aşamasının tamamlanmasının ardından geçen Çarşamba günü Abha kentinden başkent Riyad’a dönmüştü ve hazırlıklarını tamamlamak üzere Portekiz’e gitmeden önce hazırlıklarına devam ediyor.

Suudi Roshen Ligi şampiyonu El-Nasr, yoğun bir yarışma sezonuna hazırlanıyor. Takım, Suudi Roshen Ligi, Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere dört turnuvaya katılacak. Bu durum, teknik ekibin sezonu en iyi şekilde başlatmak için takımı en iyi şekilde hazırlamasını gerektiriyor.