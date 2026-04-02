Bosna, İtalya'nın elenmesinden birkaç saat sonra sürpriz bir karar aldı

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu, İtalya'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandıktan sonra sürpriz bir karar açıkladı.

Bosna, Belino Poli Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltı atışlarında İtalya'yı 4-1 mağlup ederek, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Bu eleme, Bosna'nın 2014'ten bu yana finallere ilk kez katılması anlamına geliyor.

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Veko Zelkovic, ülkenin bu Dünya Kupası'ndan sonra ileriye bakma taahhüdünün bir parçası olarak maçın oynandığı stadyumun yıkılacağını duyurdu.

"The Sun" gazetesinde yayınlanan açıklamalarında Zeljkovic, "Daha önce bir sorun yaşamıştık ve mali kazançları iyi değerlendiremedik, bu hatayı tekrarlamayacağız" dedi.

Zelkovic sözlerine şöyle devam etti: "Burada bahsetmeyeceğim ciddi planlar yaptık. Sadece ulusal stadyumun inşasını açıklayacağım... Zenica'daki mevcut stadyum yıkılacak ve FIFA ve UEFA standartlarına uygun, 18 bin kişilik yeni bir stadyum inşa edilecek. Bu, gelecek nesillere kalacak bir şey olacak."

15.600 seyirci kapasiteli Bilino Polje Stadyumu, 1972 yılından beri kullanılmaktadır.

40 yaşındaki Edin Džeko'nun liderliğinde Bosna, Kanada, Katar ve İsviçre'nin yer aldığı grupta yerini garantiledi.

