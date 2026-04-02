Bosna felaketine rağmen... Barcelona kararlı ve Bastoni yanıtını veriyor

Son zamanlarda birçok basın haberinde Barcelona'nın Inter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi; ancak bu transfer, İtalyan milli oyuncunun Bosna-Hersek karşısında yaptığı ve Azzurri'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırmasına neden olan ölümcül hatanın ardından son günlerde bazı tartışmalara yol açtı.

Ancak önde gelen İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in Bastoni'nin yeteneklerinden çok etkilendiğini ve Katalan kulübün transferi tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Buna rağmen, Barcelona finansal açıdan büyük bir zorlukla karşı karşıya, çünkü gerekli nakit akışını sağlamak için bazı oyuncuların satılması gerekiyor.

İspanyol "Marca" gazetesi muhabiri Moreto, Bastoni'nin Blaugrana'ya katılmayı zaten kabul ettiğini ekledi ve oyuncunun transfer konusunda sadece açık değil, aynı zamanda bu adıma "çok hevesli" olduğunu vurguladı. Bastoni şu anda İspanyol kulübüyle sözleşmesinin detayları üzerinde görüşüyor.

Öte yandan, "Sky Sports" ağı, önümüzdeki engelin Inter Milan ile müzakere edilmesi gerektiği olduğunu belirtti ve bunun yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak oyuncunun kulübüne ayrılmak istediğini bildirmesi ve 60 milyon euro artı değişkenler içeren bir teklif sunulması halinde, transferin tamamlanmasının mümkün olacağı düşünülüyor.