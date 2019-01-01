Borussia Dortmund'da Shinji Kagawa dönemi bitiyor

Lucien Favre yönetiminde forma şansı bulamayan Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'dan ayrılıyor.

Zaman zaman adı Türk kulüpleriyle de anılan Shinji Kagawa için Borussia Dortmund defteri kapanıyor.

Bild'de yer alan habere göre, son yıllarda fazla forma şansı bulamayan ve özellikle Lucien Favre göreve geldikten sonra bu sezon yalnızca 4 resmi maçta süre alan Kagawa'nın talipleri bekleniyor.

Borussia Dortmund'un gözden çıkardığı futbolcu için şu ana kadar herhangi bir teklifin olmadığı belirtilirken Alman ekibinin oyuncudan bonservis ücreti kazanmak istediği de konuşuluyor. İddiaya göre Dortmund, piyasası ve form durumu düşük olan Kagawa için 2-3 milyon euro civarında bonservis geliri bekliyor.

Öte yandan Shinji Kagawa'nın ise kariyerini İspanya'da sürdürmek istediği aktarıldı. Transfer penceresinin kapanmasına bir haftadan az bir süre kala Japon oyuncunun akıbeti belirsizliğini koruyor.

Borussia Dortmund'da ikinci farklı dönemini geçiren Kagawa, ilk döneminde Jürgen Klopp yönetiminde yıldızı parlamış ve kazanılan iki Bundesliga şampiyonluğuna büyük katkı sağlamıştı. 2012 yazında Manchester United'ın yolunu tutan Japon yıldız, İngiliz devinde kalıcı olamamış ve 2014 yazında Borussia Dortmund'a geri dönmüştü.

29 yaşındaki Kagawa'nın Borussia Dortmund'daki mevcut sözleşmesi 2020'nin Haziran ayında sona eriyor.