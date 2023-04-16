Orta saha arayışlarını sürdüren Kırmızılar, tüm dikkatini Alman devinin genç yıldızına veriyor.

NE OLDU? 130 milyon Sterlin'lik yüksek fiyatı nedeniyle Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'ı transfer etmekten vazgeçen Liverpool, dikkatini Bayern Münih'in genç oyuncusuna çevirdi.

The Times'a göre Kırmızılar, Bellingham'ın alternatifi olarak Alman devinin orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Ajax'ın eski orta saha oyuncusu, bu sezon Bayern Münih'e beş yıllık bir kontratla katıldı, ancak şu ana kadar sınırlı bir şekilde forma giyme şansını yakaladı.

Leon Goretzka ve Joshua Kimmich gibi oyuncuların gerisinde kalan Gravenberch, şu ana kadar sahada sadece 711 dakika görev alabildi.

VE DAHA FAZLASI: Bayern, kulüpte sadece bir sezon kaldıktan sonra önümüzdeki yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali olan oyuncusu için yaklaşık 30 milyon Euro istiyor.

Böylece, geçtiğimiz yaz 18 milyon Euro'ya aldıkları oyuncudan kâr elde etmeyi amaçlıyorlar.

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