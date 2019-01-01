Borussia Dortmund, Thorgan Hazard'ı resmen açıkladı!

Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach'ın 26 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Thorgan Hazard'ın transfer edildiğini resmen duyurdu.

ekiplerinden Borussia Monchengladbach'da 5 sezondur forma giyen Eden Hazard'ın kardeşi Thorgan Hazard, 25 milyon euro karşılığında 'a transfer oldu.

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5 yıllık sözleşmeye imza atan Hazard, Nico Schulz'dan sonra Dortmund'un yeni sezon öncesi yaptığı 2. transfer oldu.

26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha önce Lens, Zulte Waregam ve formaları giymişti. 2014'te Chelsea'den Borussia Monchengladbach'a kiralandı ve 2015'te, 8 milyon euro'ya Monchengladbach'a gitti.

Monchengladbach ile 182 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 46 kez ağları havalandırırken 44 kez de asist yapmayı başardı.