Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile iletişime geçtiği bildirildi.

Edin Terzic'in görevden ayrılmasının ardından Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü olan Nuri Şahin, transfer çalışmalarına hız verdi.

Genç teknik direktörün ilk hedeflerinden birinin Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu olduğu biliniyordu.

Nuri Şahin'den, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu için yeni bir hamle geldiği iddia edildi.

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Telefonda görüştü

Borussia Dortmund'un hocası Nuri Şahin'in, Ferdi Kadıoğlu'nu arayarak telefonda görüştüğı bildirildi.

Şahin'in, yeni sezonda Ferdi'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Alman devinin Ferdi Kadıoğlu için 18-20 milyon euro bonservis + bonusu gözden çıkardığı ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin talebi

Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talebinin ise bonuslar hariç 25 milyon euro olduğu belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu transferinin bu rakama gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.