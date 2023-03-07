Hırvat teknik direktör, genç futbolcusunun hayallerine Almanya'da ulaşmasını istiyor.

NE OLDU? Bellingham'ın Manchester United ve Liverpool gibi dev takımların en büyük transfer hedefi olduğu biliniyor.

İngiliz oyuncu, sezon sona erdiğinde Almanya'da üç yıl geçirmiş olacak, ancak Dortmund'un Bundesliga'da şampiyonluk hedefleyen hocası Terzic, 19 yaşındaki futbolcunun Almanya'da hayallerini gerçekleştirilebileceğine inanıyor.

Slaven Bilic döneminde bir dönem Beşiktaş'ın yardımcı hocalığını da yapan Terzic, genç oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemiyor ve onun kalması için adeta yalvarıyor.

NE SÖYLEDİLER: Terzic, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Chelsea ile oynayacakları karşılaşmanın ikinci ayağı öncesinde gazetecilere Bellingham hakkında konuştu:

"Kendisi için mükemmel bir adım olabileceğini bildiği için bize katılmayı seçti ve burada kendisini kanıtladı.

"Bize çok yardımcı oluyor, ama aynı zamanda bir kulüp olarak ona ve kariyerine de yardımcı olduğumuzu düşünüyorum.

"Bellingham'a sesleniyorum, 'En azından bir süre daha bizimle kal lütfen!'

"Takımımızın bir parçası olduğu için gerçekten mutluyuz ve memnunuz, 19 yaşında liderlerimizden biri, BVB oyuncusu olarak İngiliz milli takımına adım attı ve bu bizi gerçekten mutlu etti.

"Ancak bir sonraki aşamaya geçebilmek için yarın ondan iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz.

"Bu onun geleceği için bir konu, ama şimdi yarın Chelsea ile gerçekten zor bir maçımız var ve ona ihtiyaç duyuyoruz."

BÜYÜK RESİM: Dortmund'un kararlılığı, 2023 yazında resmi teklifler masaya yatırıldığında net bir şekilde belli olacak.

Dortmund'un bir diğer oyuncusu Emre Can da Bellingham'ın geleceğiyle ilgili bazı büyük kararlarla karşı karşıya olduğunu kabul ediyor.

“Herkes onun potansiyelini biliyor. O dünya standartlarında bir yetenek.

"Onun için neyin en iyi olduğunu bilmek zor ve bu, onun ve ailesinin karar vermesi gereken bir şey."

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SIRADA NE VAR? Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde İngiltere adına forma giyen Bellingham, bu sezon Dortmund'da zaman zaman kaptanlık da yaptı.

Ve kulüp kariyerinde, ilk kez çift haneli rakamlara ulaşarak zaten onda olan dikkatleri daha da pekiştirdi.