Borussia Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun final maçı geldi çattı... Birbirinden zorlu eşleşmeleri geriden bırakan Borussia Dortmund ve Real Madrid, kupaya uzanmak için bu akşam kozlarını paylaşacak.

Türk futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Arda Güler de dev maçın kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızının mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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Peki Borussia Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Borussia Dortmund - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Borussia Dortmund ile Real Madrid, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında karşı karşıya gelecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği final maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.