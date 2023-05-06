Borussia Dortmund patronu, Real Madrid'in Bellingham ilgisi hakkında ilk kez konuştu: "Haaland ve Sancho'da da aynısı oldu!"

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Jude Bellingham'ın bu yaz Real Madrid'e gideceği yönündeki haberlerden endişe duymadıklarını söyledi.

Bellingham'ın Madrid'e yakın olduğu söyleniyor

Manchester City de onun için pusuda bekliyor

Terzic haberlerden rahatsız değil

NE OLDU? İspanyol medyasında sık sık Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olacağına dair haberler yer alıyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic bu tarz süreçlere Erling Haaland ve Jadon Sancho'dan alışık olduklarını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Edin Terzic şunları söyledi: "Şimdi İspanyol basını bir şeyler söylüyor, ondan önce İngiltere'den bazı haberler geliyordu. Hatta Fransa'dan bile geldi. Geçen yıl Erling, ondan önceki yıl ise Jadon'dan bu tarz durumlara alışığız. Son birkaç yılda bu durumlara alıştık. Jude her gün yoğun mücadele veriyor ve şampiyon olmamız için elinden geleni yapıyor. Biz şu anda takımı nasıl daha iyiye taşıyabiliriz daha çok bununla ilgileniyoruz."

BÜYÜK RESİM: 19 yaşındaki Jude Bellingham'ın sözleşmesinin bitimine hala iki yıl var ancak geleceğine dair birçok iddia söz konusu. Real Madrid'in yanı sıra Liverpool ve Manchester City'nin de onu istediği söyleniyor. Fakat Borussia Dortmund onun için 120 milyon sterlin gibi bir fiyat biçiyor.

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