Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

Borussia Dortmund, altyapıdan sorumlu teknik direktör Michael Skibbe ile yolların ayrıldığını duyurdu.

kulüplerinden , altyapıdan sorumlu teknik direktör Michael Skibbe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

'de , ve Kardemir 'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.