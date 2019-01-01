Borussia Dortmund, Mats Hummels'i kadrosuna kattı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, defans oyuncusu Mats Hummels'i transfer ettiğini açıkladı.

'da 2018-19 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi 'e kaptıran , eski oyuncularından Mats Hummels ile yeniden anlaştı.

Borussia Dortmund, 2016 yılında Bayern Münih'e satışını gerçekleştirdiği Mats Hummels'i 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Bayern Münih'te oynadığı dönemde üç kere Bundesliga şampiyonluğunu elde eden 30 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında 116 resmi maça çıkarken 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.