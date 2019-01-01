Borussia Dortmund, Mats Hummels'i kadrosuna kattı
Yorum()
(C) Getty Images
Bundesliga'da 2018-19 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund, eski oyuncularından Mats Hummels ile yeniden anlaştı.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Borussia Dortmund, 2016 yılında Bayern Münih'e satışını gerçekleştirdiği Mats Hummels'i 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Bayern Münih'te oynadığı dönemde üç kere Bundesliga şampiyonluğunu elde eden 30 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında 116 resmi maça çıkarken 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.