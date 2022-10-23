NE OLDU? Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'in, 19 yaşındaki oyuncunun Almanya'daki gelişimini izlediği ve önümüzdeki transfer dönemi için büyük para tekliflerinin hazırlandığı söyleniyor.

Ancak Dortmund, bu sezon kaptanlık görevinde de bulunan iİngiliz futbolcuyu bırakmaya niyetli görünmüyor.

NE SÖYLEDİLER: Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Ruhr Nachrichten'e, Bellingham'ın durumuyla ilgili konuştu.

Stuttgart'ı 5-0 yendikleri maçın ardından, genç oyuncusunu isteyen Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Jude, her zaman takip edilen ve istenen bir oyuncu. Onların, Bellingham'ı istemesi beni şaşırtmıyor.

"Bunların hiçbiri, bir gün onda doğabilecek ilgiyi değiştirmez.

"Ancak bizimle daha da gelişebilir, sonraki adımları bizimle birlikte atabilir; tıpkı bu sezon yaptığı gibi."

BÜYÜK RESİM: Bellingham, Dortmund ile 2025 yılına kadar bir sözleşmeye bağlı, ancak serbest kalma maddesini artırmak ve talipleri mesafeli tutmak için daha yeni şartlar üzerinde görüşmeler yapılıyor.

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