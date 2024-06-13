Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic ile yollar ayrıldı. Alman devinde Nuri Şahin sürprizi yaşandı.

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terzic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Takımı geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıyan 41 yaşındaki teknik direktörün ayrılığı, futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Neler söylendi?

Borussia Dortmun'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Edin Terziç, Borussia Dortmund'dan ayrılıyor. BVB ile 2021'de DFB Kupası'nı kazanan, 2023'te ligi ikinci sırada tamamlayan ve 2024 Şampiyonlar Ligi finaline çıkan teknik direktör, BVB'den sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetmesini istedi.

"Borussia Dortmund ortak bir görüşmenin ardından bu talebi kabul etti."

Nuri Şahin göreve geliyor

Öte yandan Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yerine kimin geleceği de netleşti.

Sarı-siyahlı kulübün, Edin Terzic'in yardımcısı olan Nuri Şahin'i göreve getireceği BILD tarafından bildirildi.

Nuri Şahin daha önce Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.