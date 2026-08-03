Borussia Dortmund başarısız transferinden kurtuluyor

Borussia Dortmund'un, son dönemdeki en hayal kırıklığı yaratan transferlerinden birini sonlandırmanın eşiğinde olduğu görülüyor. Brezilyalı bek Jan Couto, kulüpten ayrılıp İtalyan ekibi Como'ya katılmaya yaklaştı. Bu hamle, yeni sezon başlamadan önce tüm taraflar açısından en ideal çözümü temsil edebilir. Haber, Alman "Bild" gazetesinde yer aldı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Jan Couto'nun (24 yaşında) Como 1907'ye transferinin son aşamalarına geldiğini teyit etti. İtalyan kulübü ile Borussia Dortmund, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilmesini öngören bir anlaşmaya vardı.

Rapor, iki tarafın nihai bir anlaşmaya varmadan önce transferin mali değeri konusunda yoğun müzakereler yürüttüğüne dikkat çekti. Satın alma opsiyonunun değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak belirlendi.

Transfer, mali konulardaki anlaşmazlık nedeniyle geçtiğimiz temmuz ayının sonunda çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak müzakereler son günlerde büyük bir ilerleme kaydetti ve transfer süreci yakınlaştı.

Dortmund'un beklentilerini karşılamayan bir transfer

Borussia Dortmund, Jan Couto'yu Manchester City'den kiralanmasının ardından, sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesini 20 milyon euro karşılığında devreye sokarak 2025 yazında kalıcı olarak kadrosuna kattı. Kiralık dönemi Alman kulübüne yaklaşık 5 milyon euroya mal olmuştu.

Transferin yüksek maliyetine rağmen, ülkesinin milli takımıyla dört maça çıkan Brezilyalı milli oyuncu takım içinde kendini kanıtlamayı başaramadı; performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.

Ayrıca Couto, yıllık maaşı yaklaşık 5 milyon euroya ulaşarak takımın en yüksek maaş alan oyuncuları arasında yer alıyordu; ancak bu, sahadaki verimine yansımadı.

Oyuncunun piyasa değeri de gözle görülür şekilde düştü. Haziran 2024'te 25 milyon euroya ulaşan değeri, şu anda 17 milyon euroya geriledi. Bu, son dönemde performansındaki düşüşün açık bir göstergesi.

Dortmund alternatif arıyor

Aynı zamanda Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki beki Elias Baum'u Couto'nun ayrılığının yerini doldurmak için en önemli adaylar arasına koymuştu.

Oyuncu, Dortmund'un spor direktörü Uli Bock'un beğenisini kazanıyor. Bock, Elversberg'de birlikte çalıştıkları dönemden beri onu iyi tanıyor; Baum, 2024-2025 sezonunda burada kiralık olarak forma giymiş ve kendini asli bir oyuncu olarak kabul ettirmeyi başarmıştı.

Dortmund'un ilgisine rağmen, Eintracht Frankfurt genç oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmeyi düşünmüyor. Takımın teknik direktörü Adi Hütter, Baum'un kalması konusundaki kararlılığını şu sözlerle teyit etti: "Onu bizimle tutacağız, çünkü onu canlı ve dinamik bir bek olarak görüyorum. Kulübün akademisinden yetişen bir oyuncu ve sunduklarına çok hayranım. Antrenmanlarda son derece güçlü bir performans sergiledi ve harika bir şekilde gelişmeye devam ediyor."