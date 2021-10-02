Borsanın tek kazandıranı Beşiktaş

Beşiktaş, Borsa İstanbul'da rakiplerinin aksine yatırımcılarına kazandıran tek spor kulübü şirketi oldu.

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş; Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi önemli transferler yaparak girdiği 2021-22 sezonunun ilk yedi haftasında 14 puan toplamayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, Borsa İstanbul'da rakiplerini geride bıraktı ve yatırımcılarına kazandırmayı başardı.

Tek kazandıran Beşikaş

AA verilerine göre Borsa İstanbul'da işlem gören sportif şirketler arasından Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği değer kaybederken Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise rakiplerinin aksine yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.

Spor endeksi eylül ayı genelinde %3.2 değer kaybetti. Bununla birlikte mevcut tabloda Süper Lig'in lider olan Fenerbahçe yatırımcısına % 1.8; yoluna namağlup devam eden Trabzonspor da yüzde 6,8 kaybettirdi.

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Galatasaray da %7.7 ile yatırımcısına kaybettiren bir diğer kulüp oldu.

Rakiplerinin aksine Beşiktaş ise eylül ayında yatırımcısına %4.2 kazandırdı ve bunu gerçekleştiren tek ekip olmayı başardı. Ayrıca siyah-beyazlı ekibin hisseleri, yıl genelinde %46 değer kazandı.

Piyasa değerinde Fenerbahçe zirvede

Fenerbahçe eylül ayını 3 milyar 325 milyon 728 bin lira piyasa değeriyle tamamlayarak tüm rakiplerini geride bıraktı.

Diğer kulüpler ise bu noktada şöyle sıralandı:

Galatasaray: 1 milyar 749 milyon 600 bin lira

Trabzonspor: 1 milyar 635 milyon lira

Beşiktaş: 1 milyar 416 milyon lira

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