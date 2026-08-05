Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, kulüp taraftarlarının coşkusunu alevlendirdi. Güçlü ve umut dolu bir tepki gösteren taraftarlar, yüzlerce kişi halinde kulüp mağazalarına ve sezonluk bilet satış noktalarına akın etti. Bu manzara, Mısırlı yıldızın katılımının yarattığı etkinin büyüklüğünü yansıttı.

Anadolu Ajansı, Trabzonspor kulüp mağazalarının ve bilet satış noktalarının, kulübün dün Salah ile müzakerelere başladığını açıklamasının ardından çarşamba sabahının ilk saatlerinden itibaren yoğun bir talep gördüğünü aktardı. Taraftarlar, büyük bir kısmı Salah'ın adını taşıyan formaları satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

trtspor kanalının internet sitesinin aktardığı haberde taraftar Zafer Bulut, Salah transferine duyduğu heyecanın kendisini maddi durumuna rağmen sezonluk bilet almaya yönelttiğini belirterek şunları söyledi: "Her yıl bilet almaya özen gösteriyorum, ancak bu sezon zorluklar yaşıyordum. Salah'ın geleceğini öğrendiğimde, bilet almanın borçlarımı ödemekten daha önemli olduğunu hissettim, ardından takımın formalarını da alacağım."

Kendi cephesinden taraftar Ali İhsan Turvanda, Trabzon taraftarlarını bilet ve forma satın alarak kulübe destek olmaya çağırdı. Transferi çevreleyen gizliliğe rağmen herkesin anlaşmanın başarıya ulaşacağından emin olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Kulüp başkanının transferi bitireceğini biliyorduk. Taraftarların gönlünü kazandı, umarız bu, şampiyonluk mücadelesine doğru bir başlangıç olur."

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Taraftar İrfan Demirbilek ise ailesinin son günlerde bir beklenti hali yaşadığını doğrulayarak şunları ekledi: "Salah'ın gelmesini beklerken son günlerde hiç uyumadık. Hatta oğlum, Trabzon'a varmadan önce onu karşılamak için İstanbul'a gitmeyi önerdi. 11 numaralı formayı giyeceğini düşünüyorduk, bu yüzden aldığımız formalara onu bastırdık."

Salah, kendisini İstanbul'a getiren özel uçakta 61 numaralı bir forma ile göründü, ancak çok sayıda Türk haber kaynağı takımda 10 numarayla oynayacağını doğruladı.

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