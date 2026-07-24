Suudi Arabistan ekibi Hilal, yeni sezonun başlamasından önce kritik bir dönemden geçiyor. Yönetimin transfer piyasasındaki hamleleri ile teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımı yeniden yapılandırma isteği arasında, hâlâ askıda kalan birçok dosya öne çıkıyor ve bunların çözüme kavuşturulması, başarılı bir sezon ile krizlerle dolu bir sezon arasındaki fark olabilir.

Bu dosyalar yalnızca yeni transferlerle ilgili değil; aynı zamanda önümüzdeki haftalarda kaderleri belirsizliğini koruyan takımın en önemli yıldızlarından bazılarının geleceğine de uzanıyor.

Yassine Bounou: Kalmak mı, yerine bir alternatif aramak mı?

Faslı Yassine Bounou, son yıllarda Hilal'in en önemli dayanaklarından biri olarak görülüyor. Ancak adı son dönemde birçok yurt dışı teklifiyle anıldı ve bu durum yönetimi önemli bir kararla karşı karşıya bırakıyor.

Buna ek olarak Hilal, oyuncuyu yerel listeden çıkarıp yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesiyle yetinmeyi ya da başka bir yabancı oyuncunun kaydından yararlanmak için tamamen satmayı değerlendiriyor. Ayrıntıları takip edin

Sağ bek: Çözümsüz bir kriz

Sağ bek mevkisi şu anda Hilal içinde en fazla sıkıntı yaratan bölge gibi görünüyor; raporlar, Portekizli João Cancelo'nun ayrılığa yaklaştığını doğruluyor.

Buna karşılık yönetim, şimdiye kadar net bir alternatifle görüşmek için harekete geçmedi ve bu durum, özellikle bu mevkinin, son bölgede beklerin akınlarına büyük ölçüde dayanan Simone Inzaghi'nin oyun anlayışının en önemli anahtarlarından biri olması nedeniyle soru işaretlerine yol açıyor.

Bu dosyanın çözüme kavuşturulmasındaki herhangi bir gecikme, Hamad Al-Yami dışında sağ bek bulunmaması nedeniyle İtalyan teknik direktörü sezonun başında teknik bir krizle karşı karşıya bırakabilir.

Karim Benzema: Son mu yaklaşıyor?

Fransız Karim Benzema'nın dosyası, kulübün hücum hattını yönetecek yeni bir forvetle anlaşma isteğine dair konuşmalar ışığında Hilal içinde hâlâ açık.

Ayrıca oku: İzni yarıda kesen toplantı: Ronaldo'nun Nasr kampında beklenmedik şekilde ortaya çıkmasının sırrı

Birçok rapor, yönetimin birden fazla senaryoyu değerlendirdiğine işaret ediyor; ister Benzema'nın adını yerel listeden çıkarıp yalnızca Asya için kaydetmekle yetinmek, ister Hilal dünya çapında bir forvet transfer etmeyi başarırsa ilişkiyi tamamen sonlandırmak için bir anlaşmaya varmak yoluyla.

Benzema'nın büyük tecrübesine rağmen, oyuncunun geleceği artık Inzaghi'nin kararlarına ve yönetimin yeni projeye ilişkin vizyonuna bağlı hale geldi.

Salem Al-Dawsari: Yedek rolünü bilmeyen bir efsane

Salem Al-Dawsari'nin dosyası, belki de Hilal taraftarları için en hassas olanı. Zira kaptan, kariyerini tarihini yazdığı kulübün formasıyla bitirmek istiyor.

Ancak aynı zamanda, özellikle Crysencio Summerville'i kadroya katma yönündeki son hamlelerin ardından ve kulübün adının Ousmane Dembélé ile anılmasının yanı sıra Hilal'in dünya çapında bir kanat oyuncusuyla anlaşmaya yaklaşmasıyla birlikte, yedek bir oyuncuya dönüşmek istemiyor.

Yeni bir kanat oyuncusunun gelmesi durumunda Salem, kendisini üçüncüsü olmayan iki seçenekle karşı karşıya bulabilir: takım içinde daha küçük bir rolü kabul etmek ya da kendisine ilk on birde forma giymeyi garanti edecek yeni bir deneyim aramak.