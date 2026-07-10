Bono: Paraguay gibi oynasaydık maç daha uzun sürerdi

Fas Milli Takımı kalecisi Yassine Bono, dün Perşembe günü Boston Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı alınan 2-0'lık yenilginin nedenlerini anlattı.

Bono, “Atlas Aslanları”nın, çeyrek finalde Fransa’ya zorlu bir maçın ardından 1-0 yenilen Paraguay milli takımı gibi savunmaya çekilmek yerine, her zamanki oyun tarzlarına sadık kalmayı tercih ettiklerini söyledi ve “Les Bleus” oyuncularının fiziksel üstünlüğünün onlara ayak uydurmayı son derece zor hale getirdiğini vurguladı.

"Aslanlar"ın kalecisi, Fas'ın "Al-Batal" gazetesinde yer alan açıklamalarında şunları söyledi: "Onlara karşı bire bir, açık bir oyun tarzıyla oynamaya karar verdik; aksi takdirde Fransa sizi ezip geçer. Çok iyi oyuncuları var ve fiziksel olarak bizden daha üstünler."

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Ve şöyle devam etti: “Bence Paraguay’ın yaptığı gibi biraz geriye çekilseydik, maç daha uzun sürerdi.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak bu, Dünya Kupası’nın başından beri bizim tarzımız değildi. (Fransa karşısında) kendi tarzımızla oynamaya çalıştık. Tek gerçek şu ki, rakip bizden daha iyiydi ve galibiyeti hak etti.”

Fransa milli takımı, Fas’ı yenerek, bugün Cuma akşamı oynanacak İspanya-Belçika maçı galibi ile karşılaşacak.