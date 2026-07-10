Bono: Messi'nin Mısır karşısında sergilediği performans beni çok etkiledi

Fas Milli Takımı kalecisi Yasin Bono, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır’ı 3-2 mağlup ettikleri maçta Arjantin kaptanı Lionel Messi’nin sergilediği muhteşem performansı övdü.

Arjantin milli takımı iki gol gerideyken, Messi ilk golün asistini yapıp ikinci golü atarak skoru tersine çevirdi; ardından Enzo Fernández, maçın son dakikalarında üçüncü golü attı.

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Bono, ülkesinin 2-0 mağlup olduğu Fas-Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arjantin milli takımının Mısır karşısında sergilediği mücadele ruhu hoşuma gitti, özellikle de Lionel Messi’nin performansı; o muhteşem bir oyuncu.”

Bono sözlerine şöyle devam etti: “Messi’nin penaltıyı kaçırdıktan sonra ne yaptığını gördük. Kendini toparladı ve bu yaşta takımı sırtında taşıyabildi. Kesinlikle harika bir oyuncu.”

Şöyle devam etti: “Şu anda farklı bir Messi görüyoruz; kısıtlamalar ya da hedefler olmadan özgürce oynuyor. Çok şey başardı ve şu anda zevk için oynuyor. Bizler, ister oyuncu ister taraftar olalım, ondan keyif almalıyız. Onu izlemek benim için bir zevk.”

Son olarak şunları söyledi: “Arjantin milli takımını başardıkları için tebrik ediyorum ve gelecek maçlarda başarılar diliyorum.”

Hatırlanacağı üzere, Bono, Fransa’ya karşı çeyrek finalde Dünya Kupası’na veda ettikleri gece Kylian Mbappé’nin penaltısını kurtarmıştı.