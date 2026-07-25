Bono, Hilal'de "figüran rolünü" reddediyor

Faslı kaleci Yassine Bounou'nun Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile geleceği büyük bir belirsizlikle çevrelenmiş durumda. Basında çıkan haberler, yönetimin, kalecinin takıma katıldığından beri sergilediği dikkat çekici performanslara rağmen "lider" ile kariyerini sona erdirebilecek bir karara yöneldiğini ortaya koydu.

Bounou, 2023 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan Al Hilal'e katılmış ve kısa sürede takımın en öne çıkan unsurlarından biri hâline gelmişti. "Lider"i beş yerel şampiyonluğa taşımaya katkı sağlarken, başta geniş bir takdir toplayan performanslar ortaya koyduğu Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere birçok büyük turnuvada da dikkat çeken bir performans gösterdi.

Haberlere göre Al Hilal yönetimi, Bounou'nun ismini yerel listeden çıkararak yerine Suudi Arabistan milli kalecisi Mohammed Al Owais'i kaydetme seçeneğini değerlendiriyor. Bunun amacı ise yabancı oyuncular listesinde bir yer açarak kulübün önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında yeni bir yabancı transferi kaydedebilmesini sağlamak.

Bu bağlamda Faslı "Le Site Info Sport" sitesi, Al Hilal yetkililerinin Bounou'nun yaz tatilinden dönmesini beklediğini ortaya koydu. Faslı kaleciyle yapılacak bu belirleyici görüşmede, oyuncunun kulüpteki geleceğinin, mevcut transfer döneminde kalması ya da ayrılması yönündeki ana hatları belirlenecek.

Bu gelişmeler, Bounou'nun ismini İngiltere, İspanya ve Türkiye'deki bir dizi kulübe transferle ilişkilendiren haberlerle aynı döneme denk geliyor. Bu durum, özellikle yabancı oyuncular listesini yeniden düzenleme ve yerelde takımının kalesini korumak için Mohammed Al Owais'e güvenme isteği çerçevesinde Al Hilal yönetimini oyuncuyu satma seçeneğini değerlendirmeye itti.

"Le Site Info Sport", Bounou'nun yalnızca AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçlarında forma giyeceği yedek kaleci rolünü üstlenecekse Al Hilal'de kalma fikrine sıcak bakmadığını, zira rekabetçi bir kişiliğe sahip olan ve uzun süre yedek kulübesinde oturmayı kabul etmeyen bir oyuncu olduğunu belirtti.

Al Hilal'in kadrosunu yeniden şekillendirme isteği ve Bounou'nun takımdaki kariyeri boyunca ortaya koyduklarına yakışan asli bir rol edinme konusundaki ısrarı göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde Faslı kalecinin geleceğine dair belirleyici gelişmelerin yaşanması bekleniyor.