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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Bondarenko'dan sonra Ahly taraftarının ıslıkları Posecki'ye ulaştı

Al Ahli - Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Premier Lig
M. Pusic
Suudi Arabistan
Hollanda

Hollandalı teknik direktör zor durumda

El-Ehli taraftarları, bu sezon gerileyen performans ve sonuçlar nedeniyle takımlarının oyuncularına öfkelerini kusmaya devam etti; Hollandalı teknik direktör Marino Puşiç bu tepkinin en son mağduru oldu.

El-Ehli, bugün cuma günü El-İnma Stadı'nda oynanan Roshn Ligi'nin yedinci hafta karşılaşmasında Cidde'de El-Hazm'ı konuk etti.

Suudi "El-Yevm" gazetesi, "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir video görüntüsünde, El-Ehli taraftarlarının maçın devre arasında oyuncularla birlikte sahadan çıkarken Puşiç'e yönelik ıslıklarını yansıttı.

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Bu ıslıklar, El-Ehli 2. dakikadan itibaren 1-0 geride olmasına rağmen skorda 3-1 önde olmasına karşın geldi.

Puşiç, El-Ehli taraftarlarının ıslıklarının ikinci mağduru oldu; ilk mağdur ise Roshn Ligi'nin dördüncü haftasında El-Riyad'ı 5-0 mağlup ettikleri maçta aynı muameleye maruz kalan Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko olmuştu.

El-Ehli, bu sezon Roshn Ligi'nde El-Hulud'a 3-1, El-Hilal'e 3-0 ve El-Kadisiye'ye 3-2 olmak üzere 3 yenilgi aldı ve puan tablosunun zirvesi için verilen mücadeleden uzaklaştı.

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