Görünüşe göre Real Madrid, geçtiğimiz Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda parlayan dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katarak çılgın bir transferi tamamlamanın eşiğinde.

Florentino Perez liderliğindeki Real Madrid yönetimi, son iki sezonda kupa sevincinden uzak kalan başkent ekibinin bu yaz güçlü transferler yapması için çalışıyor.

Michael Olise (24 yaşında) bu yaz Real Madrid'in hedeflerinden biri olarak görülüyor ve oyuncu "Los Blancos"a katılmaya oldukça sıcak bakıyor.

Olise, 2026 Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan isim (7 asist) ve bunu Bayern Münih ile geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından başardı; 52 maçta 22 gol atıp 31 gole asist yaptı.

Bu performanslar, Londra doğumlu sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırmayı planlayan Real Madrid tarafından büyük beğeni topladı. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürüyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Olise'nin 2026 Dünya Kupası'nda birlikte oynadığı Aurelien Tchouameni ve Kylian Mbappe ile yeniden bir araya geleceği Real Madrid'e katılmayı çok istediğini doğruladı.

Kylian Mbappe, bu olası transferde belirleyici bir rol oynadı; zira Michael Olise'yi Real Madrid projesinin peşinden gitmeye teşvik etti.

"Bild" gazetesine göre, Real Madrid'e katılma isteğini Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarıyla paylaşan Michael Olise, Fransa kaptanının sözlerine değer verdi.

Kylian Mbappe'nin turnuva boyunca amacı, arkadaşını Real Madrid'e katılmaya ikna etmekti. Ayrıca Michael Olise'yi Merengue'nin kendisiyle anlaşma isteği konusunda temin etti ve İspanya'nın başkentindeki yaşam tarzından, restoranlardan iklime kadar birçok konuda konuştu.

Bu konuşma, Michael Olise'yi tamamen ikna etmiş gibi görünüyor. Hatta Kylian Mbappe, takım arkadaşının kendisine ilettiği olumlu sinyalleri Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e bildirdi.

Bunun yanı sıra, Michael Olise'nin Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali konusunda bazı şüpheleri olduğu ve "Los Blancos" ile daha fazlasını sunabileceğine inandığı söyleniyor.

Michael Olise şimdi, Alman kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi kalmaya yönelik vizyonunu ve önümüzdeki sezonlara dair planlarını anlamak için Bayern Münih yönetimiyle konuşmayı planlıyor.

Bu görüşmenin, Michael Olise'nin Bayern Münih'teki geleceğinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.